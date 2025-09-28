Un tiroteo ocurrió en una iglesia de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan. Autoridades confirmaron que no hay amenaza activa y pidieron a la población evitar la zona mientras continúa el operativo.

Un tiroteo se registró dentro de una iglesia de los Santos de los Últimos Días en el municipio de Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, equipos de emergencia acudieron a la zona y las autoridades aseguraron que no existe una amenaza activa para la población.

Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas heridas o fallecidas, ni se ha revelado la identidad o el paradero de quien habría realizado el ataque.

El Departamento de Policía de Michigan informó en su cuenta oficial de X que están al tanto del incidente y pidieron a la población evitar el área mientras los cuerpos de seguridad atienden la situación.



