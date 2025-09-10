Un tiroteo en la escuela secundaria de Evergreen, Colorado, dejó al menos tres heridos, incluidos dos estudiantes.

Al menos tres personas resultaron heridas, entre ellas dos estudiantes, tras un tiroteo registrado este miércoles en la escuela secundaria de Evergreen, informaron autoridades locales.

Los heridos fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano, donde permanecen en estado crítico, confirmó el Departamento de Bomberos del Condado de Jefferson.

El FBI señaló que está al tanto de la situación y que agentes federales se encuentran en camino para colaborar con las fuerzas locales.

El Departamento de Comunicaciones de Emergencia reportó que el sospechoso sigue activo en la zona y pidió a la población mantenerse alejada del centro educativo.

Gobernador condena el ataque

El gobernador de Colorado, Jared Polis, lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las víctimas:

“Los estudiantes deberían poder asistir a la escuela de forma segura y sin temor en todo el estado y el país. Oramos por las víctimas y por toda la comunidad”.

La escuela y sus alrededores permanecen bajo resguardo policial mientras continúan las labores de búsqueda del tirador y la evacuación de estudiantes y personal escolar.



