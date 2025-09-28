Las autoridades informaron que el edificio de la iglesia es una 'pérdida total' y los investigadores todavía están peinando los escombros y "trabajando incansablemente para encontrar más cuerpos".

El tiroteo y el incendio en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, dejó cuatro muertos, actualizó el jefe de policía William Renye. Mientras, el FBI está indagando el caso como 'violencia selectiva', dijo Reuben Coleman, agente especial interino a cargo de la oficina de campo del FBI en Detroit.

Te puede interesar Tiroteo en iglesia de Michigan moviliza a cuerpos de emergencia

Renye añadió que se encontraron otros dos cuerpos en la iglesia, luego de que se reportara que el tirador, identificado anteriormente como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, de Burton, fuera abatido.

Renye había dicho previamente que dos personas habían muerto por heridas de bala, mientras que siete personas están estables y una más en estado crítico.

Las autoridades indicaron que el sospechoso empezó el incendio. Incluyendo al sospechoso, "tenemos cinco personas fallecidas por este trágico incidente" , dijo.

Renye también elogió el heroísmo de los socorristas, quienes, según dijo, llegaron a la escena dentro de los 30 segundos de recibir la llamada inicial al 911.

Coleman mencionó que "este acto de violencia no tiene cabida en nuestro estado ni en ningún otro lugar del país" , declaró. "El FBI se compromete a seguir investigando los hechos, las circunstancias y los motivos de esta tragedia" .

Las autoridades añadieron que el edificio de la iglesia es una 'pérdida total' y los investigadores todavía están peinando los escombros y "trabajando incansablemente para encontrar más cuerpos" , dijo Reyne.

El sitio web de la iglesia dice que el lugar de reuniones ahora está cerrado.

La Policía Estatal de Michigan también ha estado respondiendo a amenazas de bomba adicionales en diferentes lugares de la comunidad, dijo un funcionario en una conferencia de prensa esta noche.