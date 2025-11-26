Trump no se encontraba en Washington al momento del ataque, pues pasa el Día de Acción de Gracias en Mar-a-Lago, Florida.

Dos elementos de la Guardia Nacional fueron baleados la tarde del miércoles en pleno centro de Washington D.C., a pocas cuadras de la Casa Blanca, de acuerdo con autoridades locales. Su estado de salud no ha sido confirmado oficialmente, aunque fuentes policiales señalaron que uno de ellos se encuentra en condición crítica.

La Casa Blanca fue colocada bajo confinamiento por precaución inmediatamente, funcionarios confirmaron que el presidente Donald Trump ya fue informado del ataque y que el gobierno federal está siguiendo de cerca los detalles. Afortunadamente, Trump no se encontraba en la capital al momento del tiroteo, viajó a su residencia en Mar-a-Lago, Florida para celebrar el Día de Acción de Gracias; mientras que el vicepresidente JD Vance realizaba una visita a tropas miliares en Kentucky.

“El animal que disparó contra los dos miembros de la Guardia Nacional, quienes están en condición crítica y ahora en dos hospitales distintos... pagará un precio muy alto. Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras fuerzas militares y de orden. Son verdaderamente grandes personas” , escribió el mandatario en su red social, Truth Social.

El incidente se reportó alrededor de las 2:20 p.m. (hora del Este), donde testigos dijeron a medios estadounidenses haber escuchado al menos siete disparos en la entrada de la estación de Metro Farragut West, en la zona de Farragut Square, un área muy transitada con restaurantes y comercios.

La Policía Metropolitana de D.C. confirmó que el sospechoso resultó lesionado en el lugar, por lo que fue trasladado a un hospital para atender sus heridas, aún bajo custodia. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del presunto agresor, ni sus motivaciones.

La escena quedó asegurada con la participación del FBI, el Servicio Secreto, los U.S. Marshals y la ATF. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió oraciones por los dos agentes heridos. “Por favor únanse a mí en orar por los dos elementos de la Guardia Nacional que fueron baleados hace unos momentos en Washington D.C.” , expresó.

Como parte de la toma de control federal ordenada por Trump en agosto pasado, la Guardia Nacional mantiene desplegados en Washington D.C. a más de 2 mil elementos.