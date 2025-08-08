Un tirador activo fue reportado esta tarde en el campus de Emory University, Atlanta, cerca del CDC y el CVS.

Las autoridades informaron que se ha reportado un tirador activo en el campus de Emory University, en Atlanta, Georgia, muy cerca del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Emory University emitió una alerta de emergencia ordenando a estudiantes y personal: “RUN, HIDE, FIGHT”, instándolos a buscar refugio inmediato y evitar el área del incidente.

La Policía de Atlanta se encuentra en el lugar atendiendo los reportes, mientras que la presencia de vehículos de emergencia continúa en aumento.

Testigos relatan haber escuchado múltiples disparos, comparando el sonido con fuegos artificiales seguidos. Un establecimiento cercano, General Muir deli, cerró sus puertas de inmediato por seguridad.

Hasta el momento no se han confirmado víctimas, pero sí se reporta que al menos una persona fue trasladada al hospital.



