Un análisis global en The Lancet estima que en 2023 la enfermedad renal crónica afectó a 15.4% de adultos en América Latina y el Caribe.

América Latina y el Caribe registraron en 2023 una prevalencia ajustada por edad de 15.4% de enfermedad renal crónica (ERC) en adultos de 20 años o más, según un nuevo análisis del Global Burden of Disease publicado en The Lancet.

En la lista mundial de mayores prevalencias aparecen Haití, Panamá, México y Costa Rica.

El estudio sitúa a la ERC como la novena causa de muerte global en 2023 (≈1.48 millones de decesos), con aumento sostenido de casos y años de vida perdidos; en la región, la carga crece por envejecimiento, diabetes, obesidad e hipertensión.

La investigadora Lauryn Stafford (IHME) advirtió que la mortalidad ajustada en AL subió 30.4% desde 1990 y que la tasa bruta alcanzó 15.5% por envejecimiento poblacional.

¿Qué recomendaciones y factores de riesgo?

Las recomendaciones priorizan detección temprana en atención primaria: medición de creatinina sérica para estimar TFG y tamizaje de albuminuria (ACR) en personas con riesgo (diabetes, hipertensión, obesidad).

Evidencia reciente en la región respalda que el cribado de albuminuria mejora decisiones terapéuticas y resultados clínicos. Sociedades científicas proponen incorporar ACR como rutina al nivel de glucosa y lípidos.

El análisis incluyó datos de 204 países y territorios (1990–2023) y confirma focos de ERC de origen desconocido (CKDu) en comunidades agrícolas de América Central, vinculados a estrés térmico y exposiciones ocupacionales, con alta mortalidad en zonas de Nicaragua y El Salvador.

La literatura regional y global coincide en que el cambio climático y olas de calor podrían agravar el daño renal y acelerar progresión.



