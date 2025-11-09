El cierre, que duró 40 días, afectó programas de salud, asistencia alimentaria y a más de 650 mil trabajadores públicos.

Tras 40 días de parálisis administrativa, el Senado de Estados Unidos alcanzó la noche de este domingo un acuerdo bipartidista para reanudar la financiación federal y poner fin al cierre de gobierno más largo en la historia reciente del país.

El pacto, aprobado con los 60 votos necesarios, permitirá financiar al gobierno federal hasta el 30 de enero de 2026, mientras continúa el debate sobre temas que han dividido al Congreso, como los subsidios de salud y los programas de asistencia alimentaria.

De acuerdo con medios como CNN y Fox News, el acuerdo se logró luego de que siete senadores demócratas y el independiente Angus King rompieran con la disciplina de su bancada para respaldar la medida. El texto legislativo deberá ahora ser votado en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana es reducida, antes de pasar al escritorio del presidente Donald Trump para su promulgación.

Te puede interesar Aerolíneas cancelan más de mil vuelos por segundo día

Claves del acuerdo

El proyecto de ley contempla:

Financiamiento temporal del gobierno hasta el 30 de enero

Pago retroactivo a los 650 mil empleados federales afectados por la suspensión salarial

Recontratación de los trabajadores despedidos durante el cierre

Restauración de fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ayuda a más de 42 millones de estadounidenses

Compromiso de realizar en diciembre una votación separada sobre los subsidios del programa Obamacare

La legislación también impide que la Oficina de Administración y Presupuesto ejecute nuevos despidos masivos hasta inicios del próximo año.

El presidente Trump calificó el acuerdo como una señal de que "el cierre está por terminar", tras regresar de su residencia en Florida, donde pasó el fin de semana.

Reacciones políticas divididas

Pese al acuerdo, persisten las diferencias entre las bancadas. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, votó en contra y criticó al mandatario por "tomar como rehenes" a familias y trabajadores al recortar programas sociales durante el cierre.

"El presidente cortó la asistencia de alimentos y canceló vuelos mientras construye un salón de baile y un baño de oro. Por eso tuve que votar no" , expresó Schumer antes de la votación.

También el gobernador de California, Gavin Newsom, se pronunció contra el acuerdo, calificándolo de "patético" y asegurando en su cuenta de X que "esto no es un acuerdo, es rendirse".

El cierre más largo en siete años

El cierre de gobierno comenzó el 1 de octubre tras el fracaso de las negociaciones presupuestarias entre republicanos y demócratas. Desde entonces, cientos de miles de funcionarios fueron enviados a casa sin sueldo y múltiples servicios federales quedaron suspendidos.

El nuevo acuerdo abre la puerta para normalizar gradualmente las operaciones administrativas, aunque los temas de fondo —como la política sanitaria y el gasto social— seguirán siendo puntos de disputa en las próximas semanas.