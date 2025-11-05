Una maestra de primaria en Bandapalli, distrito de Srikakulam (India), fue suspendida tras difundirse un video donde ordena a dos estudiantes masajearle las piernas durante clase; habrá investigación interna sin goce de sueldo.

Autoridades educativas del estado de Andhra Pradesh suspendieron a Y. Sujatha, profesora de primaria en la aldea Bandapalli (distrito de Srikakulam), luego de que un video —grabado por un alumno— la mostrara recostada, usando el teléfono y obligando a dos estudiantes a masajearle las piernas durante el horario de clases.

De acuerdo con el Departamento de Educación estatal, la conducta fue calificada como falta grave de ética y profesionalismo; la suspensión opera sin goce de sueldo mientras se desahoga la investigación interna. Padres de familia exigieron mayor supervisión en escuelas rurales y sanciones ejemplares. Organizaciones de defensa de la infancia pidieron reforzar programas de ética docente.

Según la orden de suspensión, la maestra incurrió en uso del teléfono móvil en clase y delegó tareas personales a estudiantes, prácticas prohibidas por la normativa. La investigación revisará cámaras, registros de asistencia y si hubo encubrimiento de otros empleados. Un funcionario local señaló que existen reportes previos de hechos similares. En el plano político, el partido ysrcp condenó el caso y responsabilizó por falta de supervisión al gobierno estatal y al ministro de Educación, Nara Lokesh; simpatizantes del funcionario acusaron uso político del incidente y prometieron medidas correctivas.

El video —viralizado en redes sociales— desató críticas hacia la administración escolar por presunta negligencia y abuso de poder. El Departamento de Educación informó que la suspensión será vigente hasta resolver el procedimiento, que podría derivar en destitución definitiva del servicio público educativo.



