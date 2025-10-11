Las autoridades informaron que no hay sobrevivientes tras la devastadora explosión en la fábrica Accurate Energetic Systems

Las autoridades del condado de Humphreys, Tennessee, confirmaron este sábado que las 19 personas que seguían desaparecidas tras la explosión ocurrida en una planta de explosivos militares e industriales son dadas por muertas.

“Han revisado casi cada centímetro de las instalaciones. No hemos encontrado sobrevivientes”, declaró entre lágrimas el sheriff Chris Davis durante una conferencia de prensa. “Es una pérdida tremenda. Tenemos comunidades verdaderamente devastadas” .

El funcionario explicó que los restos están siendo identificados mediante pruebas de ADN y pidió comprensión a las familias que aún esperan noticias.

Entiendo que algunas se enfaden o se desesperen… estamos haciendo todo lo posible”, agregó.

Una explosión que sacudió kilómetros a la redonda

El estallido ocurrió la mañana del viernes, alrededor de las 7:45, en las instalaciones de Accurate Energetic Systems (AES), un fabricante de explosivos militares y de demolición ubicado en una zona boscosa junto a la carretera interestatal 40, a unos 96 kilómetros al oeste de Nashville.

La explosión destruyó por completo un edificio de producción dentro del complejo industrial, provocó estallidos secundarios y esparció escombros por al menos 800 metros cuadrados. El impacto fue tan potente que se sintió hasta a 32 kilómetros de distancia.

“Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro”, contó Gentry Stover, residente cercano.

Otro vecino, Cody Warren, narró que el estruendo lo despertó pese a vivir a más de 30 kilómetros: “Salí y aún podía oír el sonido a lo lejos. Pensé que era un terremoto o un meteorito”.

Sin sobrevivientes entre los trabajadores

Al momento del siniestro, 19 empleados se encontraban trabajando en el edificio que colapsó. El CEO de AES, Wendall Stinson, expresó su pesar:

“Necesitamos oraciones… estamos destrozados por las familias y los seres queridos que perdieron la vida”.

Más de 300 rescatistas participaron en las labores de emergencia durante el viernes, mientras las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y pidieron a los residentes no acercarse a la zona.

El origen de la explosión aún se desconoce. Las autoridades advirtieron que podrían pasar días, semanas o incluso meses antes de conocer la causa.

El sábado, equipos especializados realizaron detonaciones controladas debido a que algunos productos químicos permanecían “más inestables de lo previsto”.

Además, investigadores del FBI, la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y las policías locales colaboran en la investigación. Se están analizando los registros de empleo y datos de torres celulares para determinar exactamente quiénes se encontraban dentro del edificio al momento del siniestro.

No es el primer incidente en la planta

Accurate Energetic Systems fabrica compuestos de alto explosivo para los mercados militar e industrial de Estados Unidos, recientemente fue contratada por el Departamento de Defensa estadounidense para la adquisición de TNT por 120 millones de dólares

Esta no es la primera vez que la planta, la cual ocupa 5,27 km² y da trabajo a cerca de 80 residentes locales, sufre un incidente grave:

En 2014, una explosión en el sitio mató a un trabajador e hirió a otros cuatro. Además, en 2019 la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) impuso una multa de 7.200 dólares por incumplimientos en medidas de seguridad.

por incumplimientos en medidas de seguridad. Entre 2016 y 2024, la empresa reportó 46 lesiones laborales, aunque sin muertes registradas hasta este trágico evento.

Vecinos, familiares y trabajadores se reunieron el viernes por la noche en una vigilia con velas en un parque cercano, donde cantaron Amazing Grace y oraron por los desaparecidos.