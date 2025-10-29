A menos de ocho meses del Mundial 2026, el gobierno de Donald Trump revocó rutas desde el AIFA y el AICM

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) anunció la cancelación de 13 rutas actuales o planificadas de aerolíneas mexicanas hacia su territorio, como respuesta al presunto incumplimiento del acuerdo de transporte aéreo firmado en 2015.

La decisión, comunicada la noche del martes por el secretario de Transporte, Sean Duffy, incluye la suspensión de todos los vuelos combinados —aquellos que transportan pasajeros y carga— entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además de congelar la expansión de rutas desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) de la Ciudad de México.

“Hasta que México deje de jugar y cumpla con sus compromisos, seguiremos haciéndolo responsable. Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, de nuestro mercado ni de nuestros pasajeros sin consecuencias”, advirtió Duffy en un comunicado.

El funcionario estadounidense aseguró que México “canceló y congeló ilegalmente los vuelos de una aerolínea estadounidense durante tres años”, lo que violaría el tratado bilateral.

Estas rutas se vieron afectadas

Los vuelos suspendidos afectan principalmente a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus . Entre las rutas canceladas o congeladas destacan:

Aeroméxico: rutas desde el AIFA hacia Houston y McAllen, y desde el AICM hacia San Juan, Puerto Rico.

Volaris: servicios entre México y Newark, así como entre Ciudad Juárez y Newark.

Viva Aerobus: vuelos del AIFA hacia Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando.

Además, la orden prohíbe a las aerolíneas mexicanas transportar carga entre Ciudad Juárez y Estados Unidos , una medida que podría entrar en vigor en tres meses.

Origen del conflicto: decisiones del sexenio de AMLO

El DOT justificó su decisión señalando dos principales motivos:





Traslado forzoso de operaciones de carga al AIFA.

En 2023, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se emitió un decreto que prohibió las operaciones de carga en el AICM , obligando a las aerolíneas —incluidas tres estadounidenses— a mudarse al AIFA antes de septiembre de ese año.

, obligando a las aerolíneas —incluidas tres estadounidenses— a mudarse al antes de septiembre de ese año. Según Washington, la medida fue “anticompetitiva y discriminatoria”, pues generó costos adicionales a las empresas dedicadas exclusivamente al transporte de carga.

Reducción de franjas horarias en el AICM.

Desde 2018, México ha reducido las operaciones por hora en el AICM —de 61 a 44 vuelos—, lo que ha limitado el crecimiento de aerolíneas estadounidenses y afectado la competencia.

—de 61 a 44 vuelos—, lo que ha limitado el crecimiento de aerolíneas estadounidenses y afectado la competencia. Estas medidas, de acuerdo con el DOT, rompen el equilibrio del acuerdo bilateral de aviación que buscaba garantizar igualdad de condiciones entre ambos países.

México responde: “No somos piñata de nadie”

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente la medida y acusó al gobierno estadounidense de actuar de forma unilateral y con posibles motivaciones políticas.

“No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer, le pedí al Canciller que se comunicara con el Departamento de Estado, con el Secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el Secretario de Transporte para revisar si tienen fundamento -que desde nuestra perspectiva no tiene ninguno- estas acciones que están tomando de manera unilateral. No vaya a ser que haya un interés de otro tipo, ¿verdad? Puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses; por eso digo, no vaya a ser que haya una situación de este tipo”, declaró en su conferencia matutina de este miércoles.

La mandataria enfatizó que México exige respeto y no aceptará presiones externas.

“Además, con toda certeza, México no es piñata de nadie, a México se le respeta y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del Gobierno de los Estados Unidos, incluida la máxima institución que es la Presidencia de los Estados Unidos, del Presidente Trump”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum responde al secretario de Transporte de Estados Unidos quien avisó que no autorizarán nuevos vuelos del AIFA a EU. Sheinbaum dice que México "no es piñata de nadie" y señala que las empresas norteamericanas que operan en el AIFA están felices. pic.twitter.com/EFEa1AZ4lG — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) October 29, 2025

“El AIFA funciona bien”, asegura Sheinbaum

Sheinbaum negó que las aerolíneas —incluidas las estadounidenses— hayan mostrado inconformidades por operar desde el AIFA.

"Todas las empresas que se fueron al AIFA están felices, tienen más espacio y más seguridad a la salida de los contenedores; es decir, no hay un solo reclamo de ninguna empresa. Había un pequeño reclamo que tenía que ver con aduanas de una empresa y se está atendiendo para que puedan tener adecuadamente todo su acceso a las aduanas; es decir, la manera en que se está operando en este momento todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas con la carga dedicada en el AIFA", sostuvo.

La presidenta reiteró que no hay razones técnicas ni comerciales para limitar los vuelos hacia Estados Unidos y pidió revisar el tema de manera conjunta y transparente.

