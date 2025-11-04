A través de una transmisión en vivo, el empresario tailandés reconoció que sus palabras pudieron resultar ofensivas o incómodas, y extendió una disculpa general tanto al público como a las participantes del certamen.

El presidente de Miss Grand International (MGI), Nawat Itsaragrisil, ofreció una disculpa pública luego de haber insultado a la representante mexicana en Miss Universo 2025, Fátima Bosch, durante una reunión con las delegadas en Tailandia.

A través de una transmisión en vivo, el empresario tailandés reconoció que sus palabras pudieron resultar ofensivas o incómodas, y extendió una disculpa general tanto al público como a las participantes del certamen.

"Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien resultó afectado, me disculpo con cada uno. Ya me disculpé con el resto de las chicas en la habitación, alrededor de 75 chicas" , expresó Itsaragrisil.

Nawat está muy mal mentalmente, sale en un live de Tik Tok “disculpándose” como si nada después de el abuso que cometió. Qué vergüenza, qué show de quinta categoría, indigno y muy lejano de una organización como Miss Universo. #MissUniverse #MissUniverse2025#The74thMissUniverse pic.twitter.com/50BUVxap9Q — Zorel (@zorellt) November 4, 2025

El conflicto se originó cuando Nawat Itsaragrisil cuestionó a Fátima Bosch por supuestamente no publicar contenido sobre el país anfitrión, acusándola de no seguir las indicaciones del comité, a pesar de que ella intentó aclarar que se trataba de un malentendido.

Durante la discusión, el empresario lanzó comentarios despectivos hacia el equipo que respalda a la modelo, afirmando que si ella seguía sus instrucciones era "tonta" .

El comentario provocó la reacción inmediata de la joven tabasqueña, de 25 años, quien exigió respeto y defendió su derecho a expresarse.

"Me llamó 'estúpida' porque tiene problemas con la organización y creo que eso no es justo porque estoy aquí y todo lo que hago está bien, no me meto con nadie, solo trato de ser amable. Lo estoy intentando para dar lo mejor de mí" , dijo a medios locales.

El incidente generó una ola de apoyo hacia la mexicana en redes sociales y motivó la intervención de la Organización Miss Universo (MUO), que emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la seguridad, el respeto y el bienestar de las concursantes.

La institución informó que una delegación de alto nivel, encabezada por su director ejecutivo, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para fortalecer la colaboración con el país anfitrión, MGI y las autoridades pertinentes.

"Esta misión tiene como objetivo coordinar esfuerzos, garantizar un entorno seguro y profesional para todas las delegadas y reafirmar el compromiso de la MUO con la transparencia, el respeto y la unidad" , señaló el comunicado.