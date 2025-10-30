Bautizada como la Organización Bhardwaj, la red estaría liderada por el matrimonio de Vikrant Bhardwaj e Indu Rani, ciudadanos de México y de India que dirigían un conglomerado transnacional de empresas e individuos responsables de traficar también droga y con ligas al Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a una red criminal con base en Cancún liderada por dos ciudadanos con nacionalidades de México y de India que sería responsable de haber traficado a miles de migrantes de Asia, Europa y Sudamérica hacia Estados Unidos.

Bautizada como la Organización Bhardwaj, la red estaría liderada por el matrimonio de Vikrant Bhardwaj e Indu Rani, ciudadanos de México y de India que dirigían un conglomerado transnacional de empresas e individuos responsables de traficar también droga y con ligas al Cártel de Sinaloa.

En total, el Tesoro estadounidenses sancionó a la pareja, a dos personas más, así como a 16 compañías.

"La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios de las agencias policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir de forma ilegal a migrantes a EU" , aseguró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, John K. Hurley.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, la Organización Bhardwaj sería una red sofisticada que usó múltiples medios de transporte y propiedades desde el centro turístico de Cancún para facilitar la entrada a territorio estadounidense en un corredor que se expande desde Tapachula hasta Mexicali.

Además de Bhardwaj y su esposa, los otros dos individuos sancionados incluyen al empresario mexicano José Germán Valadez Flores -encargado de sobornar autoridades- así como Jorge Alejandro Moreno Villegas, expolicía en Quintana Roo, quien permitió el acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Los cuatro individuos y las 16 compañías fueron sancionados bajo una Orden Ejecutiva emitida por la Administración Obama en 2011 para combatir a organizaciones criminales transnacionales y que permite el congelamiento de activos bajo jurisdicción de EU así como prohíbe a personas de EU hacer negocios con estos.