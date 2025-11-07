Las declaraciones se dieron en una conversación con el economista Tyler Cowen para el pódcast Conversations with Tyler.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, afirmó que le “interesa” ser la primera gran empresa dirigida por un “CEO especializado en IA” y que, en un horizonte cercano, una inteligencia artificial podría gestionar la firma “mejor” que él mismo. Las declaraciones se dieron en una conversación con el economista Tyler Cowen para el pódcast Conversations with Tyler.

Medios especializados recogieron el planteamiento de Altman, quien barajó incluso el escenario de ceder el mando cuando un “director ejecutivo de IA” demuestre superioridad decisional.

Sobre regulación, Altman sostuvo que el control debe basarse en capacidades y riesgos: la mayoría de sistemas no requerirían supervisión legal, pero sí aquellos agentes con potencial de autorreplicación o de causar daños financieros masivos, por lo que pidió líneas rojas claras.

En apariciones recientes, el directivo ha reiterado que los avances de modelos de nueva generación acelerarán casos de uso en ciencia y robótica, subrayando la urgencia de contar con energía e infraestructura suficientes para sostener el salto de capacidad.



