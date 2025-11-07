Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego alrededor de la planta de Zaporizhzhia para restaurar una línea externa de energía. El OIEA, que medió el entendimiento, advirtió que la situación sigue “extremadamente precaria”.

Las autoridades de Rusia y Ucrania alcanzaron un alto el fuego localizado en torno a la central nuclear de Zaporizhzhia, con el objetivo de reparar una línea de suministro eléctrico externa y disminuir el riesgo de un incidente nuclear, informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El director general del OIEA, Rafael Grossi, indicó que el organismo actuó como mediador para facilitar el acuerdo, que “allana el camino” para reconectar la planta a la red eléctrica y evitar una emergencia.

Los trabajos preliminares de desminado y preparación iniciaron este viernes en la zona de Feroplavna-1, línea que llevaba seis meses fuera de servicio; las reparaciones comenzarán el sábado con la expectativa de reconexión en los próximos días.

En octubre se había restaurado la línea Dniprovska, por lo que, de concretarse la nueva reparación, la central contaría con dos fuentes externas de alimentación.

Según Grossi, las reparaciones previas fueron “extremadamente importantes”, pero no basta con una sola línea; antes de la guerra, la planta disponía de hasta diez conexiones externas. El OIEA subrayó que Moscú y Kiev reconocen los riesgos de una pérdida prolongada de energía y la limitada redundancia actual, por lo que habilitaron el cese de hostilidades en el corredor técnico para permitir los trabajos.

Los seis reactores de Zaporizhzhia permanecen fuera de servicio y no generan electricidad desde hace más de tres años. Aun así, requieren energía continua para operar los sistemas de enfriamiento del núcleo y del combustible gastado, clave para evitar sobrecalentamientos o fugas radiactivas.

El OIEA advirtió que la situación sigue siendo “extremadamente precaria” y que los avances técnicos son alivios temporales mientras persistan las hostilidades alrededor de la instalación.

Inicialmente estaba previsto reparar dos líneas en paralelo bajo sendas treguas, pero daños adicionales fuera de las zonas protegidas retrasaron el plan. Con la actual ventana de seguridad, el organismo confía en restablecer redundancia mínima y continuar evaluaciones para reducir vulnerabilidades del sitio.