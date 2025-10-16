Ambos funcionarios revisaron los resultados del Grupo de Implementación de Seguridad y coincidieron en reforzar la cooperación bilateral.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este miércoles en Washington, D.C., con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para evaluar los avances en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Durante el encuentro, ambos funcionarios analizaron los resultados de la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad entre Estados Unidos y México, y coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación para enfrentar desafíos comunes, como el tráfico de fentanilo y armas, así como el desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras que representan una amenaza para la seguridad de ambas naciones.

Rubio y De la Fuente también abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la reducción de la migración ilegal y la promoción de la prosperidad económica regional.

El secretario Rubio subrayó que Estados Unidos considera su asociación con México como esencial para hacer frente a los retos más importantes en materia de seguridad y estabilidad regional.

La reunión, celebrada en un ambiente de cooperación y entendimiento, reafirmó el compromiso de ambos países de trabajar conjuntamente para fortalecer la seguridad, impulsar el desarrollo económico y promover la prosperidad compartida en América del Norte.