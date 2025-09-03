El secretario fue recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por el Canciller Juan Ramón de la Fuente; el Embajador estadounidense en México, Ronald Johnson; y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte.

En un gesto de cooperación bilateral, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó ayer martes a México para firmar un acuerdo en materia de seguridad y sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento clave tras la presentación del Primer Informe de Gobierno de la mandataria.

Esta es la cuarta gira que Rubio realiza por el continente americano y la primera que efectúa en México desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en febrero pasado.

Según el Departamento de Estado, la visita busca impulsar prioridades clave de Estados Unidos: “Estas incluyen acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales” , indicó la dependencia.

Antes de abordar su vuelo a México, Rubio se refirió al ataque que el Ejército estadounidense lanzó contra una lancha presuntamente cargada con droga que zarpó de Venezuela.