Científicos de Canadá usaron una red de robots submarinos equipados con IA para identificar 346 millones de toneladas de fitoplancton, equivalente a 3 millones de ballenas azules.

Gracias al uso de la Inteligencia Artificial (IA), científicos lograron encontrar una gigantesca masa biológica en el fondo del mar, cuyo peso equivale a $\text{3 millones}$ de ballenas azules. Esta colosal biomasa, llena de microorganismos marinos, estaba oculta en el océano profundo debido a la dificultad para explorarlo ante la falta de luz y la fuerte presión.

Un equipo de científicos de Canadá logró la identificación de esta masa viva oculta mediante el empleo de una red de robots submarinos equipados con IA. El hallazgo consistió en una red de fitoplancton, una biomasa colosal que ahora será objeto de estudio por la comunidad científica, dado el papel crucial que desempeñan estos organismos marinos en el equilibrio del planeta.

Los resultados de la exploración realizada por los robots submarinos revelaron la localización de unas 346 millones de toneladas de fitoplancton. Este fitoplancton se encuentra en zonas que hasta ahora escapaban a la observación directa a las que podía acceder la humanidad. Los organismos que componen el fitoplancton son microscópicos y flotan en el agua, constituyendo la base de toda la cadena alimentaria marina. Además de su función en la alimentación marina, el fitoplancton es clave para regular el clima global, ya que participa en la producción de oxígeno y en la captura de dióxido de carbono mediante la fotosíntesis.

El estudio que da cuenta del hallazgo de esta gigantesca masa viva fue editado en la Universidad de Hawaii y se titula “Carbon-centric dynamics of Earth’s marine phytoplankton”. Dicho estudio fue compartido en línea, permitiendo su consulta por parte de cualquier persona interesada.

Para realizar la investigación en el fondo del mar, se emplearon 903 flotadores autónomos que forman parte de la red internacional BGC-Argo (Biogeochemical-Argo). El trabajo de esta red de robots es sumergirse periódicamente a varios cientos de metros de profundidad. Una vez alcanzada la profundidad, los dispositivos equipados con IA recorren verticalmente la columna de agua para recoger datos físicos y biogeoquímicos. Cada uno de estos dispositivos tiene la capacidad de medir aspectos como la concentración de oxígeno disuelto, los niveles de pH y la cantidad de clorofila, entre otros. El uso de la Inteligencia Artificial fue lo que permitió identificar a estos seres vivos que permanecían ocultos a la observación de la humanidad.



