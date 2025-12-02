Joaquín Guzmán López describió ante una Corte de Estados Unidos cómo fue el secuestro de El Mayo Zambada en julio de 2024 para entregarlo a autoridades federales.

Nuevos detalles salieron a la luz sobre el secuestro de Ismael 'El Mayo' Zambada que terminó con su entrega a autoridades de Estados Unidos en julio de 2024.

La información proviene de la declaración que Joaquín Guzmán López emitió ante una Corte estadounidense al declararse culpable de participar en una empresa criminal continua.

El hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán relató que el 25 de julio de 2024 citó a Zambada, identificado en los documentos judiciales como 'Individuo A', en una residencia ubicada en la zona de Huertos del Pedregal, al norte de Culiacán. El inmueble, conocido como Finca San Julián, fue elegido por integrantes de Los Chapitos para ejecutar el plagio.

De acuerdo con el testimonio, Guzmán López invitó a Zambada a una habitación privada cuyo ventanal había sido retirado previamente. Tras someterlo, el grupo lo trasladó ese mismo día a una pista clandestina situada a unos minutos del lugar, en el Rancho Lazareto.

Desde esa pista despegó una avioneta que aterrizó en Nuevo México, Estados Unidos, donde agentes federales ya se encontraban a la espera para detener al fundador del Cártel de Sinaloa.

En su declaración, Guzmán López aclaró que el Gobierno estadounidense no participó en el secuestro. Afirmó que la operación fue planificada por él y otros integrantes de la facción conocida como Los Chapitos, con la intención de entregar a Zambada como "ofrenda" para obtener beneficios legales.

El acuerdo de culpabilidad establece que la Fiscalía solicitará una sentencia menor a cadena perpetua si existe cooperación, aunque la jueza mantiene la facultad de imponer una condena vitalicia. El proceso continúa sin una fecha definida para la sentencia.

La narración confirma por primera vez cómo ocurrió el secuestro que derivó en la histórica captura de uno de los líderes más antiguos y herméticos del Cártel de Sinaloa.