Las autoridades sanitarias de la India retiraron un lote del jarabe para la tos Coldrif, fabricado por Sresan Pharmaceutical, tras confirmarse la muerte de 15 niños en el estado de Madhya Pradesh.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de la India y el gobierno del estado de Punjab, el medicamento fabricado por Sresan Pharmaceutical presentaba niveles peligrosamente altos de dietilenglicol (46.28% p/v), una sustancia tóxica usada en anticongelantes y solventes industriales.

El retiro incluye el lote SR-13, producido por la farmacéutica Sresan Pharmaceutical, ubicada en Kancheepuram. Las pruebas de laboratorio confirmaron que la formulación no cumplía con los estándares de calidad y que estaba adulterada.

Considerando la gravedad del asunto, y tras comprobar que el producto está vinculado a las muertes de niños, se prohíbe su venta, distribución y uso en todo el estado de Punjab con efecto inmediato



Las autoridades ordenaron a minoristas, distribuidores, hospitales y médicos suspender de inmediato la comercialización y prescripción del medicamento. A los padres se les recomendó revisar el número de lote y desechar el producto si lo tienen en casa.

Investigación y detención del médico tratante

El caso se dio a conocer luego de que 15 menores fallecieron tras ingerir el jarabe recetado por el mismo médico. El magistrado de distrito Harendra Narayan informó que los niños sufrieron fallas renales agudas poco después de consumir el fármaco.

“Los riñones de los niños fallaron muy rápidamente. Las biopsias renales mostraron daños severos fuera de los niveles normales”, explicó Narayan.

El médico fue detenido mientras continúa la investigación para determinar la responsabilidad penal de la farmacéutica y los canales de distribución del lote adulterado.

El dietilenglicol es una sustancia prohibida en medicamentos por su alta toxicidad. En años recientes, casos similares en Gambia, Uzbekistán y Camerún provocaron la muerte de decenas de niños, lo que ha encendido las alertas internacionales sobre contaminación en jarabes pediátricos.