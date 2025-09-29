Manifestantes se enfrentan con el ICE en Chicago mientras un repartidor se vuelve sensación en redes.

Un repartidor de Chicago se volvió viral después de lograr escapar de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante patrullajes en el centro de la ciudad el pasado domingo.





Momento viral captado por medios



El video fue difundido por Good Day Chicago de Fox32, en un segmento sobre las tropas federales que recorrieron las calles de la urbe.

“Ver a agentes federales armados y enmascarados caminando por el centro… Algunos dicen que no debería pasar aquí, y otros que simplemente no tienen problema. Y luego hay un hombre que hizo algo que realmente llamó la atención”, comentó la reportera Joanie Lum.

En las imágenes se escuchan los gritos de los agentes mientras intentaban detener al repartidor, quien logró escapar pedaleando.

| Un ciclista de delivery logró escapar de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) porque fue más rápido que los agentes.

pic.twitter.com/a5dhdtJYnl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 29, 2025





Patrullajes en distintos puntos de la ciudad



Los elementos federales también patrullaron frente al Parque Millennium y varias embarcaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fueron desplegadas en el río Chicago. Durante las acciones, se reportó la detención de varias personas.

Uno de los incidentes fue captado cerca del Parque Millennium, donde aparentemente agentes detuvieron a una familia. Otro hombre fue detenido en la zona de River North, cerca de LaSalle y Clark.

Alrededor de 20 manifestantes se congregaron y gritaron “¡ICE, váyanse a casa!” mientras seguían a los oficiales hasta la intersección de Clark y Oak.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, aseguró en su cuenta de X que seguía de cerca la situación. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, expresó preocupaciones similares tras los informes.

Por su parte, el presidente Donald Trump ha calificado a Chicago como un “desastre plagado de delincuencia” e indicó que aún evalúa enviar tropas armadas a la ciudad como parte de la llamada Operación: Midway Blitz.



