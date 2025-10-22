Una operación de agentes federales en Canal Street, Manhattan, contra la venta de mercancía falsificada terminó en disturbios.

Una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el barrio de Chinatown, en Manhattan, se tornó caótica la tarde del martes cuando agentes federales arrestaron a varios vendedores ambulantes y enfrentaron a manifestantes que intentaron impedir las detenciones.

De acuerdo con fuentes policiales, el operativo comenzó alrededor de las 4:00 p.m. sobre Canal Street, entre Lafayette y Centre, una zona conocida por su alto número de comercios que venden réplicas de bolsos y otros artículos de lujo.

Los agentes de inmigración, acompañados por otras agencias federales, revisaron identificaciones y detuvieron a al menos cinco personas en el lugar. Algunos vendedores intentaron escapar corriendo, mientras otros cayeron al suelo en medio del despliegue policial.

Enfrentamientos con manifestantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el operativo fue “selectivo y basado en inteligencia”, enfocado en actividades criminales vinculadas con la venta de productos falsificados. Sin embargo, la intervención rápidamente se salió de control.

“Durante esta operación, varios individuos comenzaron a gritar obscenidades, bloquear vehículos y agredir a oficiales federales” , señaló la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.

Videos difundidos por medios locales muestran a agentes de ICE utilizando bastones y escudos antidisturbios para dispersar a manifestantes que intentaban impedir los arrestos. Al menos una persona fue detenida por agredir a un oficial federal.

Edwin Jean, residente de Brooklyn, relató que fue esposado momentáneamente por negarse a mostrar su identificación: “No estaba haciendo nada. Me pidieron mi ID, no la entregué y me esposaron”, dijo.

"ICE fuera de Nueva York"

Horas después del operativo, cerca de un centenar de personas se concentraron frente al edificio federal de 26 Federal Plaza, en el Bajo Manhattan, para protestar contra la redada. Con pancartas y consignas como “ICE fuera de Nueva York”, exigieron el fin de los operativos migratorios.

El alcalde Eric Adams aclaró que el gobierno de la ciudad no tuvo participación en la operación federal, enfatizando que Nueva York “no coopera con deportaciones civiles” conforme a sus leyes locales.

“Los neoyorquinos indocumentados que buscan cumplir su sueño americano no deben ser el blanco de la aplicación de la ley. Los recursos deben concentrarse en los delincuentes violentos” , expresó en un comunicado.

El defensor público Jumaane Williams calificó el operativo como una “demostración innecesaria de fuerza” y aseguró que los agentes apuntaron principalmente contra vendedores afrodescendientes.

El aspirante socialista a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, también criticó el accionar de ICE, calificándolo como una “redada agresiva e imprudente” que responde a “teatros autoritarios” del gobierno federal.

“Una vez más, la administración Trump elige el miedo sobre la seguridad. Esto debe detenerse” , escribió en X.

Sin cifras oficiales de arrestos

Hasta el cierre de esta edición, ICE no había proporcionado el número total de personas detenidas, ni la proporción entre vendedores y manifestantes arrestados. El DHS anunció que divulgará más información sobre los acusados “tan pronto como esté disponible”.

Mientras tanto, organizaciones de defensa de inmigrantes exigieron al gobierno federal detener este tipo de operativos, argumentando que criminalizan la informalidad y generan miedo entre las comunidades migrantes de Nueva York.