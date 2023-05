Tirador de mall en Allen pertenecía a foro racista; estos mensajes publicó

El responsable del tiroteo en el mall en Allen, Texas, pertenecía a una serie de foros rusos donde se alababa la supremacía blanca y realizaban publicaciones de odio.

Mauricio García, identificado como el hombre que mató a ocho personas e hirió a otras siete en un centro comercial en Allen, Texas, publicó mensajes de odio antes del ataque.

Una revisión de sus cuentas en redes sociales mostró cientos de publicaciones que incluyen retórica extremista violenta por motivos raciales o étnicos, incluido material neonazi y que propugna la supremacía blanca, según han declarado dos altos funcionarios de las fuerzas del orden.

Mantenía un perfil en la plataforma rusa de redes sociales OK.RU, que incluía publicaciones que hacían referencia a foros en línea extremistas, como 4chan y a contenidos de nacionalistas blancos, entre ellos, Nick Fuentes, un provocador nacionalista blanco antisemita.

Publicó mensajes racistas antes del tiroteo

"Lo más importante de un tiroteo en una escuela es conocer la raza de la persona, quién lo hizo, el recuento de asesinatos", escribió en una de sus cuentas en la que se identificaba como PsycoVision 5. "Matar gente, de un modo interesante, es un arte que merece mucho respeto", declaró.

En otro mensaje, escribió: "Esto es lo que pienso de tu diversidad". El texto iba acompañado de la imagen de una esvástica.

En el chaleco antibalas que llevaba tenía bordadas las letras RWDS, que la policía cree aluden al Escuadrón de la Muerte del Ala Derecha, organización extremista a la que ha dado seguimiento Southern Poverty Law Center.

Muchos de los mensajes de García hacían referencia a su salud mental. En el último escribió que ningún psicólogo habría sido capaz de curarlo y que lamentaba de lo que pudiera decir su familia.

También publicó una serie de enlaces a otros sitios, incluido uno de una cuenta de YouTube con un video publicado el día del tiroteo. En el video, García se quita una máscara de la película Scream y dice: "No es exactamente lo que esperabas, ¿eh?".

Además, habría grabado un extraño mensaje en el buzón de voz de su teléfono, en el que informaba a su proveedor de que había pagado su factura, pedía dinero en efectivo a sus padres y decía a las mujeres que le llamaban que tenía "mucho dinero".

Máscara de Scream. (Foto: Ilustrativa / EXPRESO)

Mauricio García estaba obsesionado con el dinero

Un mensaje de voz recuperado por la policía revela que también estaba obsesionado con el dinero.

"Hola, soy Mauricio. Si son la compañía telefónica, les envié el dinero, o si son mis padres, por favor envíen dinero", dice en el mensaje, según Fox News.

"Si eres mi institución financiera, no me prestaste suficiente dinero; si eres un amigo, me debes dinero. Y si eres una mujer, no te preocupes, tengo mucho dinero", añade. No está claro cuándo realizó la grabación.

También se reveló que García fue expulsado del ejército en 2008 "debido a problemas de salud mental", según informaron a ABC News fuentes policiales al corriente de la investigación.