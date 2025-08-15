Desde Alaska, Vladimir Putin definió como “constructivas” y “útiles” las conversaciones con Donald Trump y calificó la guerra en Ucrania como una “tragedia” que debe finalizarse con diálogo efectivo y cooperación internacional.

En la conferencia de prensa tras su reunión en Alaska, el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como constructivas y útiles, destacando la importancia del diálogo entre ambas potencias ante la prolongada guerra en Ucrania.

Para Putin, el conflicto representa una tragedia y afirmó que debe buscarse una solución efectiva, que incluya esfuerzos diplomáticos y cooperación internacional para restablecer la paz.

El encuentro se realizó en la Base Conjunta Elmendorf‑Richardson, en Alaska, como parte de una cumbre centrada en negociar el fin del conflicto en Ucrania.

La reunión fue comparada por Putin con esfuerzos genuinos de EE. UU. para terminar la guerra, lo cual calificó como “sinceros”.