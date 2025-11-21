El presidente ruso afirmó que la propuesta de Estados Unidos podría sentar las bases de un acuerdo definitivo, pero advirtió que, si Ucrania no acepta ceder territorio y reducir su ejército, Moscú está dispuesto a conquistar más zonas por la vía militar.

El presidente ruso, Vladimir Putin, consideró que el plan presentado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania podría “sentar las bases” de un acuerdo de paz, aunque advirtió que Rusia está preparada para conquistar más territorio si Kiev rechaza la propuesta.

Durante una reunión televisada con miembros de su gobierno y en un encuentro con el Consejo de Seguridad ruso, Putin sostuvo que el documento elaborado en Washington recoge varias de las exigencias del Kremlin, entre ellas cesiones territoriales y una reducción drástica del ejército ucraniano. Sin embargo, matizó que, hasta ahora, el contenido solo se ha discutido “a grandes rasgos” con la parte estadounidense.

“Estamos dispuestos a mantener negociaciones pacíficas y a resolver los problemas por medios pacíficos. Sin embargo, esto requiere una discusión profunda de todos los detalles del plan propuesto. Estamos listos para ello”, expresó el mandatario ruso, de acuerdo con medios internacionales.

Putin precisó que la propuesta, integrada por 28 puntos, aún no se ha negociado de forma concreta con Moscú porque, según dijo, “el gobierno estadounidense no ha logrado obtener el consentimiento de la parte ucraniana”.

En su mensaje, acusó a Kiev y a sus aliados europeos de mantener la “ilusión” de poder infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, algo que atribuyó a “la falta de información objetiva sobre la situación real en el frente”.

¿Cómo ha reaccionado Ucrania ante las condiciones del plan y qué implicaciones tiene para el conflicto?

Al mismo tiempo, lanzó una advertencia directa: si Ucrania rechaza el plan, Moscú continuará sus ofensivas militares para cumplir sus objetivos de guerra. “En caso de rechazo, estamos dispuestos a lograr nuestros objetivos por las armas, en el marco de una lucha armada”, afirmó, citando como ejemplo la reciente captura de la ciudad de Kupiansk y advirtiendo que ese escenario “inevitablemente se repetirá en otras zonas clave de la línea del frente”.

Putin reveló que la iniciativa de paz fue abordada previamente durante una cumbre con el expresidente estadounidense Donald Trump en Anchorage, Alaska, donde, según su versión, Washington le pidió al Kremlin “ciertas concesiones y flexibilidad”. Afirmó que, en aquel momento, ambas partes mostraron disposición a negociar sobre esa base, pero el diálogo entró en “pausa” por el rechazo inicial de Kiev a la propuesta.

Posteriormente, medios estadounidenses difundieron una versión actualizada del plan, que incluiría la cesión a Rusia de amplias zonas del Donbás y una reducción significativa de las capacidades militares ucranianas, en particular en armamento pesado y efectivos desplegados cerca de la línea del frente.

Del lado ucraniano, el presidente Volodimir Zelensky ha rechazado públicamente cualquier fórmula que implique entregar territorio o debilitar las defensas del país. De acuerdo con esas versiones, Trump habría dado a Kiev un plazo de menos de una semana para responder, lo que llevó al mandatario ucraniano a admitir que enfrenta “una decisión muy difícil”: elegir entre “perder la dignidad o arriesgarse a perder a un socio clave”.

Zelensky insistió en que no “traicionará” a Ucrania frente a las exigencias de cesión territorial y advirtió que su gobierno presentará “alternativas” a Washington, sin que hasta ahora se conozcan detalles de esa eventual contrapropuesta.

Mientras tanto, el Kremlin afirma estar preparado para discutir “en profundidad” el plan estadounidense, pero condiciona cualquier acuerdo a que se reconozcan los avances territoriales rusos y se acepten límites duraderos al poder militar ucraniano. En paralelo, el conflicto continúa activo en varios frentes del este y sur del país, en un escenario en el que la presión diplomática convive con la amenaza explícita de nuevas ofensivas.