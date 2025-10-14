El juez Trevor N. McFadden determinó que la siguiente audiencia será hasta el 1 de mayo, debido a la complejidad del caso y la gran cantidad de pruebas que deben ser desahogadas.

Un juez federal de Washington DC agendó hasta mayo de 2026 la siguiente audiencia de estatus en el proceso contra los exlíderes del Cártel de Los Zetas, expulsados de México en febrero pasado.

Lo anterior, luego de una audiencia celebrada hoy en la Corte para el Distrito de Columbia, en la cual comparecieron Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Zeta 40', su hermano Omar, y Alfredo Rangel Buendía, 'El Chicles', quien fuer operador de Los Zetas en la Ciudad de México.

La audiencia también fue para el proceso contra Daniel Pérez Rojas, 'El Cachetes', quien fue uno de los principales lugartenientes de 'El Zeta 40', pero no compareció en persona.

El juez Trevor N. McFadden determinó que la siguiente audiencia será hasta el 1 de mayo, debido a la complejidad del caso y la gran cantidad de pruebas que deben ser desahogadas.

Desde septiembre pasado, el Departamento de Justicia anunció que no pedirá la pena de muerte para los acusados, práctica común tratándose de criminales enviados desde México, donde dicho castigo está prohibido.

También en septiembre, el abogado Frank Pérez declinó seguir con la defensa de Miguel Ángel Treviño, ante posibles conflictos de interés, ya que también representa a algunos testigos que podrían declarar en su contra, si es que el caso llega a juicio con jurado.

Aún así, el juez también agendó una audiencia para el 3 de noviembre, exclusivamente para revisar el tema de posibles conflictos de interés de los abogados de 'El Zeta 40'.

En total, siete abogados defensores de los cuatro acusados participaron en la audiencia de hoy.

Treviño Morales enfrenta 14 cargos de empresa criminal continua, narcotráfico, lavado de dinero y crímenes violentos relacionados con narcotráfico.