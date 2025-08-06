El gobierno de EU implementará a partir del 20 de agosto un programa piloto de 12 meses que exige fianzas reembolsables de entre 5,000 y 15,000 USD a solicitantes de visa B-1/B-2 de países con alta propensión a excederse de tiempo.

A partir del 20 de agosto de 2025, el Departamento de Estado de EU iniciará un programa piloto de un año que exige a ciudadanos de ciertos países pagar una fianza reembolsable de 5,000, 10,000 o 15,000 USD al solicitar visa B‑1 (negocios) o B‑2 (turismo). Esta fianza se establecerá durante la entrevista consular conforme a la situación individual del solicitante.

Los dos países incluidos en la primera etapa del piloto son Malawi y Zambia, seleccionados por sus tasas elevadas de excedencias (14 % y 10 %, respectivamente) y deficiencias en validación y documentación migratoria. Se anticipa que otros países podrían sumarse conforme avanza el programa.

Funcionamiento del programa piloto

Durante la entrevista consular, si el solicitante resulta elegible pero es sujeto a fianza, se emitirá una denegación provisional bajo la disposición INA §221(g)

Se le informará el monto a pagar (5,000, 10,000 o 15,000 USD) y recibirá instrucciones para pagarlo en línea por I‑352 vía pay.gov dentro de un plazo de 30 días

Una vez depositada la fianza, se revisará la elegibilidad final y, de aprobarse, se otorgará una visa de entrada única válida por tres meses, que permite una estancia máxima de 30 días en la Unión Americana

Requisitos de entrada

Los viajeros que paguen la fianza deben entrar y salir exclusivamente por uno de los siguientes aeropuertos de EU: Boston Logan (BOS), JFK (Nueva York) o Washington Dulles (IAD). El incumplimiento puede resultar en denegación de ingreso o registro erróneo de salida.

Devolución o pérdida de la fianza

Se reembolsa el monto completo si el viajero:

Sale de EU antes o en la fecha autorizada

No utiliza la visa, o si es negada en el puerto de entrada

Presenta una extensión o cambio de estatus dentro de los términos establecidos

No se devuelve la fianza si el solicitante:

Excedió el periodo autorizado

Solicitó asilo, cambio de estatus o ajustó visa

Justificación y contexto

El programa responde a la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025 (EO 14159), que instruyó a las agencias federales a implementar mecanismos que reduzcan la irregularidad migratoria y fortalezcan la verificación de identidad. El objetivo declarado es presionar diplomáticamente a los países involucrados a mejorar sus procesos migratorios y reducir las tasas de overstays.

Se estima que el programa podría involucrar a unos 2,000 solicitantes durante el año piloto, con un impacto financiero estimado de unos 20 millones de dólares en fianzas depositadas. De estar vigente actualmente, representa una expansión significativa frente a una política que apenas fue considerada en 2020 sin llegar a implementarse