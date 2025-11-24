La petición se presentó en la corte federal de Manhattan tras la votación de la Cámara y el Senado para hacer públicos los documentos del fallecido financiero.

El Departamento de Justicia (DOJ) de EU solicitó este lunes en la corte federal de Manhattan la liberación de los materiales del gran jurado en el caso de Jeffrey Epstein, según informó The Associated Press (AP).

La petición ocurre luego de la votación casi unánime en el Congreso a favor de desclasificar los archivos, y cuenta con la aprobación del presidente Donald Trump.

El fiscal de EU, Jay Clayton, firmó la solicitud este lunes en la corte federal de Manhattan. De acuerdo con el DOJ, la votación que aprobó la Epstein Files Transparency Act (Ley de Transparencia de Archivos de Epstein) la semana pasada anula la ley que previamente prohibía la divulgación de los registros.

La votación que se realizó en la Cámara y el Senado fue calificada de "casi unánime". El Departamento de Justicia argumentó que, con este resultado, el Congreso ha dejado clara su aprobación para la liberación de los documentos.

El financiero Jeffrey Epstein murió por suicidio en una cárcel federal de Nueva York en 2019, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

La existencia de una supuesta "lista de clientes" de Epstein ha sido objeto de rumores durante mucho tiempo, aunque nunca se ha hecho pública. La solicitud del DOJ busca ahora que se liberen estos materiales del gran jurado.



