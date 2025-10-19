El Museo del Louvre reportó el robo de joyas “de valor patrimonial inestimable” en la Galería de Apolo; una corona de la emperatriz Eugenia fue hallada dañada cerca del recinto.

El Ministerio de Cultura de Francia informó que un grupo de ladrones ejecutó un asalto relámpago en el Museo del Louvre (París) y sustrajo joyas históricas alojadas en la Galería de Apolo, donde se exhiben piezas de las joyas de la Corona francesa.

La operación, calificada de “profesional”, habría durado entre cuatro y siete minutos, según reportes oficiales y de prensa; los autores rompieron vitrinas y huyeron, dejando una corona de la emperatriz Eugenia tirada a pocos metros del museo, con daños visibles.

De acuerdo con las primeras versiones, los intrusos accedieron por una zona en obras usando escalera canastilla/grúa y herramientas eléctricas para forzar una ventana superior; ya en la sala, sustrajeron al menos nueve objetos de “valor inestimable” y afectaron dos vitrinas de alta seguridad antes de escapar presuntamente en motos.

La corona recuperada pertenece al siglo XIX y, según la ficha del museo, está compuesta por 1,354 diamantes y 56 esmeraldas.

La Policía francesa y el Ministerio del Interior indicaron que los responsables son una banda experimentada; no se reportaron lesionados. La Galería de Apolo quedó cerrada para el procesamiento forense y revisión de circuitos de videovigilancia.

La investigación está a cargo de una unidad especializada; expertos advierten que piezas de este tipo son difíciles de revender y, en algunos casos, los ladrones recurren a desmantelarlas para borrar rasgos identificables.