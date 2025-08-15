Desde Castel Gandolfo, el Papa León XIV destacó a la Virgen María como “icono de esperanza” y pidió al mundo no resignarse a la violencia, confiando en la misericordia de Dios para alcanzar la paz.

Durante la oración mariana del Ángelus en la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el Papa León XIV resaltó a la Madre de Jesús como un “icono de esperanza” para los fieles y exhortó a no aceptar la violencia como destino inevitable para la humanidad.

Frente a miles de peregrinos congregados en la Plaza de la Libertad, el Pontífice recordó que María, “la mujer de la cual el Hijo de Dios ha tomado la carne”, vivió su vida como un peregrinaje de esperanza que culminó en el abrazo de Dios.

No debemos resignarnos a que prevalezca la lógica del conflicto y de las armas. Con María creemos que el Señor continúa a socorrer a sus hijos, recordándose de su misericordia Papa León XIV



En su mensaje final, el Papa pidió la intercesión de la Virgen María “asunta a los cielos” para que la paz alcance a los pueblos afectados por la guerra, en especial a los más vulnerables. Señaló que la Virgen, a lo largo de los siglos, ha manifestado su cercanía mediante mensajes y apariciones.

El Pontífice subrayó que “sólo en la misericordia de Dios es posible encontrar de nuevo el camino de la paz” e invitó a los fieles a mantener la esperanza activa frente a los conflictos actuales.



