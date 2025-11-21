Durante la audiencia general en el Vaticano, el papa León XIV pidió a la humanidad convertirse en guardiana del “jardín de la creación” y no en fuerza devastadora, al tiempo que animó a los peregrinos brasileños a defender la casa común en sintonía con las negociaciones de la COP30 en Belém.

El papa León XIV urgió a la comunidad internacional a construir una “cultura de resistencia” frente a la devastación climática, al advertir que los seres humanos corren el riesgo de convertirse en fuerza destructora si renuncian a su papel de guardianes de la creación.

En su mensaje a grupos de peregrinos brasileños durante la audiencia general de este miércoles en la Plaza de San Pedro, el pontífice estadounidense vinculó la fe con el cuidado del medio ambiente y pidió invocar al Espíritu Santo “para proteger, con la misma fe, nuestra casa común y nuestros corazones”.

León XIV, quien ha seguido de cerca las negociaciones de la COP30 que se celebra en Belém, Brasil, insistió en que el planeta atraviesa una etapa crítica y que la respuesta no puede limitarse a medidas aisladas. “La cultura ecológica no puede reducirse a respuestas urgentes y parciales”, sostuvo al citar palabras de su antecesor, el papa Francisco, que hizo de la lucha contra el cambio climático una de las banderas de su pontificado.

El actual obispo de Roma retomó esa línea y planteó la necesidad de un cambio profundo en todos los niveles de la vida social. “Debe ser una perspectiva diferente, una forma de pensar diferente, una política diferente, un programa educativo diferente, un estilo de vida diferente y una espiritualidad diferente, lo que dé forma a la resistencia”, recalcó.

A principios de semana, León XIV ya había enviado un mensaje a una reunión de Iglesias del Sur Global en Belém, en el que criticó la falta de voluntad política de algunos gobiernos para enfrentar la crisis climática. En ese texto recordó que “todavía hay tiempo” para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados Celsius respecto a la era preindustrial, aunque advirtió que “el tiempo se agota”.

“Como guardianes de la creación de Dios, estamos llamados a actuar con rapidez, fe y visión de futuro para proteger el don que nos ha confiado”, reiteró el pontífice en su mensaje de este miércoles, al pedir que la Iglesia y la sociedad civil acompañen con hechos las discusiones diplomáticas sobre transición energética, justicia climática y protección de los más vulnerables.

León XIV concluyó su intervención invitando a los fieles a traducir la espiritualidad ecológica en gestos concretos: desde estilos de vida más sobrios hasta la defensa de políticas públicas que reduzcan las emisiones, protejan la biodiversidad y atiendan a los pueblos más afectados por fenómenos extremos. “No podemos quedarnos indiferentes mientras el jardín que Dios nos confió es devastado”, advirtió.