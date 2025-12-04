Se evitó una tragedia en Brasil cuando un padre reaccionó de manera inmediata para rescatar a sus dos hijos pequeños que se encontraban en inminente peligro de ahogamiento en una piscina; las imágenes capturaron el desesperado salto.

Una intervención oportuna evitó una tragedia familiar en Brasil cuando un padre logró salvar a sus dos hijos pequeños de un inminente ahogamiento en una piscina.

Las imágenes del suceso, que circulan en plataformas digitales, muestran la reacción desesperada del hombre al percatarse de la situación de riesgo.

Brésil | Fait divers



Au Brésil, un père a sauvé ses enfants de la noyade dans une piscine.



Les images de l’intervention ont rapidement circulé en ligne.#Brésil #FaitDivers #KronikInsights



El padre saltó sin dudar a la alberca para rescatar a los menores. La acción ue vital para sacarlos del agua. Una vez que los niños se encontraron a salvo y fuera de peligro.

El incidente subraya la importancia de la vigilancia constante de los menores en áreas acuáticas, incluso si la presencia de adultos es inminente.



