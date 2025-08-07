Una jueza federal de EU ordenó frenar por 14 días las nuevas construcciones en la prisión conocida como “Alligator Alcatraz”, ubicada en Florida y rodeada por caimanes y serpientes, mientras se evalúa si viola leyes ambientales y derechos humanos.

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este jueves 7 de agosto la suspensión temporal de las obras en el centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, debido a posibles violaciones a la Ley Nacional de Política Ambiental y a los derechos constitucionales de los migrantes detenidos.

La decisión fue emitida por la jueza Kathleen Williams, quien determinó que durante 14 días no se podrán realizar nuevas obras de relleno, pavimentación ni infraestructura, mientras continúa la revisión de una demanda interpuesta por grupos ambientalistas y la tribu indígena Miccosukee.

El centro, ubicado en Florida y construido durante la administración de Donald Trump, ha sido criticado por su diseño: el perímetro está rodeado por caimanes y serpientes pitón, utilizados como elementos disuasivos para evitar fugas.

¿Por qué se suspendió la construcción?

Los demandantes argumentan que el proyecto pone en riesgo humedales sensibles que albergan flora y fauna protegida, y podría revertir décadas de esfuerzos de restauración ambiental. Además, señalan que se violó la Ley Nacional de Política Ambiental, que exige estudios de impacto antes de iniciar proyectos de esta magnitud.

“Cualquier cosa que se construya ahora podría permanecer de forma permanente, sin importar el resultado del caso”, advirtió la jueza Williams al gobierno estatal.

Ante la negativa del abogado estatal Jesse Panuccio de garantizar la detención voluntaria de las obras, Williams procedió a emitir una orden de restricción temporal.

Críticas por derechos humanos

Además de las preocupaciones ambientales, una segunda demanda —interpuesta por grupos de derechos civiles— denuncia que los migrantes detenidos en el lugar no tienen acceso a abogados, no se les han formulado cargos y sus audiencias de fianza han sido canceladas.

La audiencia sobre este segundo caso está programada para el próximo 18 de agosto.

Los grupos demandantes solicitan no solo la suspensión definitiva de la construcción, sino la revisión completa del modelo de detención que representa Alligator Alcatraz, por considerar que mezcla vigilancia inhumana con riesgos ecológicos severos.

El abogado ambientalista Paul Schwiep urgió a detener el proyecto hasta garantizar que no se vulneran los derechos de las personas ni se dañan ecosistemas protegidos.

“Este tipo de instalaciones no deberían avanzar sin un estudio ético, legal y ambiental riguroso. La justicia debe prevalecer sobre la intimidación y la negligencia institucional”, señaló.