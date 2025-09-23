El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el paracetamol durante el embarazo podría estar vinculado al autismo en niños.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y un grupo de científicos se pronunciaron sobre la supuesta relación entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y el autismo en niños, tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump aconsejó limitar el uso del Tylenol —marca comercial del paracetamol en Estados Unidos— en mujeres embarazadas y recién nacidos, asociando directamente el medicamento como causante de autismo. Sin embargo, el sector médico califica al fármaco como seguro.

Ha habido algunos estudios observacionales que han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente. Varios estudios realizados posteriormente no han encontrado tal relación, y si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios Tarik Jasarevic

Portavoz de la OMS

El portavoz agregó que la ingesta de cualquier medicamento, especialmente durante el embarazo, debe hacerse bajo supervisión médica, para evaluar circunstancias individuales y recomendar los productos necesarios.





Sin pruebas sólidas de que el paracetamol favorezca el autismo

Durante el anuncio de Trump, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos emitió un comunicado señalando que el paracetamol es seguro y que las enfermedades que se tratan durante el embarazo “son mucho más peligrosas que cualquier riesgo teórico y pueden causar graves problemas de salud”, según escribió el doctor Steven J. Fleischman, presidente de la organización.

La plataforma de divulgación Centro de Ciencia para los Medios (SMC) publicó la reacción de siete expertos, entre ellos farmacoepidemiólogos, farmacéuticos y genetistas, quienes coincidieron en que la evidencia científica más sólida no respalda un vínculo causal entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo.

Uno de los estudios más destacados sobre el tema es “Uso de acetaminofén durante el embarazo y riesgo de autismo, TDAH y discapacidad intelectual de los niños”, publicado el 9 de abril de 2024 por un equipo sueco en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA) . Analizó datos de 2.4 millones de nacimientos entre 1995 y 2019 y concluyó que el uso del medicamento “no se asoció con el riesgo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual de los niños en los análisis de control de hermanos”.

El estudio señaló que las asociaciones observadas en otros modelos podrían deberse a factores de confusión y destacó la importancia del análisis con control de hermanos para evaluar correctamente los efectos del medicamento.

Una opción segura

Los expertos coinciden en que el paracetamol es generalmente seguro para mujeres embarazadas y eficaz para tratar el dolor y la fiebre.

Sobre el supuesto vínculo con el autismo, Monique Botha, profesora asociada de Psicología Social y del Desarrollo en la Universidad de Durham (Reino Unido), afirmó:

“Hay muchos estudios que refutan esta correlación. No hay pruebas sólidas ni estudios convincentes que sugieran que exista una relación causal y las conclusiones que se extraen en sentido contrario suelen estar motivadas, carecer de pruebas y no estar respaldadas por los métodos más sólidos para responder a esta pregunta. Estoy excepcionalmente segura de que no existe ninguna relación”.

La Fundación Científica para el Autismo también niega que existan evidencias que demuestren un vínculo entre el paracetamol y el autismo, que según la OMS tiene su origen en factores diversos, incluyendo la genética y el entorno.