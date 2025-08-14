Cárteles Unidos fue declarado el pasado 20 de febrero de este año como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Organización Terrorista Designada (SDGT).

El Departamento de Estado de EU anunció este jueves una oferta de recompensa por más de 26 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de narcotraficantes mexicanos asociados con Cárteles Unidos Mexicanos.

Los criminales señalados por el gobierno estadounidense son Juan José Farías Álvarez, alias ‘El Abuelo’, identificado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) como el líder de los Cárteles Unidos y por el que se ofrecen hasta 10 millones de dólares.

También se enlista Nicolás Sierra Santana, ‘El Gordo’, identificado como líder de ‘Los Viagras', y por el que se ofrecen hasta cinco millones.

Por Alfonso Fernández Magallón, el ‘Poncho’, líder del 'Cártel de Los Reyes’, se ofrecen hasta cinco millones de dólares.

Asimismo, por Luis Enrique Barragán Chávexz, alias ‘R5’, ‘Wicho’, ‘Guicho’, principal sicario del Cártel de Los Reyes, se ofrece tres millones.

y por Edgar Orozco Cabadas, conocido como ‘El Komandi’, ejecutor de Cárteles Unidos, hasta tres millones de dólares.

Aunado a esto, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también anunció sanciones a todos estos objetivos criminales por los que se ofrece recompensa así como de otros siete miembros de Cárteles Unidos.

Enough violence. Enough fear. The years of violence and methamphetamine trafficking caused by Cárteles Unidos in Mexico must stop—now. pic.twitter.com/osjMc57QZF — US Dept of State INL (@StateINL) August 14, 2025

Cárteles Unidos

Esta alianza de cárteles más pequeños en el estado de Michoacán, surgió para evitar a toda costa la incursión de organizaciones más grandes en esa entidad, incluyendo a los Caballeros Templarios, así como el más reciente Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sus miembros y socios participan en la producción a gran escala de metanfetamina y fentanilo en el territorio michoacano que controlan.