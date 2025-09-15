Los hechos por los que se investiga, se registraron entre los días 7 al 11 de septiembre de este 2025, cuando Sofía presuntamente ejerciera violencia contra su hijo de nueve meses.

Luego de que se confirmara que un bebé de nueve meses había muerto a causa de maltrato y golpes, en Santiago, Nuevo León, su madre fue aprehendida por agentes ministeriales como la principal sospechosa del crimen.

La ahora imputada fue identificada por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado como Sofía, de 23 años.

A la mujer se le ejecutó una orden de aprehensión este pasado domingo 14 de septiembre del 2025, la cual fue solicitada por la Fiscalía y otorgada por un Juez, para ser investigada por los delitos de homicidio calificado y violencia familiar.

Mientras espera la fecha para su audiencia ante el Juez de Control que lleva el caso, la mujer fue internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal.

Los hechos por los que se investiga, se registraron entre los días 7 al 11 de septiembre de este 2025, cuando Sofía presuntamente ejerciera violencia contra su hijo.

Las agresiones en contra del bebé, mencionó la autoridad mediante una tarjeta informativa, se llevaron a cabo en el cuarto que habitan en un rancho utilizado como pensión de caballos, ubicado en la comunidad de El Barrial.

Al ver que su salud se deterioraba, el 11 de septiembre del 2025, la mujer llevó al niño al Centro Médico Los Rodríguez, ubicado en el mismo municipio y a donde ingresó sin vida.

Durante las primeras entrevistas, la madre del niño dijo que el pequeño se había caído accidentalmente, pero ante algunas dudas, la autoridad continuó con la investigación.

Luego de que el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense, el estudio pericial necrológico que se le practicó, determinó que la causa de su muerte fue contusión profunda en diversas partes del cuerpo.