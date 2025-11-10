Autoridades investigan las causas del estallido ocurrido en una zona concurrida de la capital india

Una fuerte explosión registrada la mañana de este lunes cerca del histórico Fuerte Rojo, uno de los principales puntos turísticos de Nueva Delhi, dejó al menos diez personas muertas y unas treinta heridas, según informó la Policía local.

El portavoz policial Sanjay Tyagi confirmó que el estallido se originó dentro de un automóvil estacionado en una calle densamente transitada, pero aclaró que la causa exacta aún se encuentra bajo investigación.

Escena de caos

Testigos y medios locales describieron momentos de pánico tras la explosión. Imágenes difundidas por cadenas de televisión mostraban llamas y columnas de humo saliendo de varios vehículos mientras los residentes corrían para ponerse a salvo.

“Escuchamos un sonido muy fuerte, nuestras ventanas temblaron”, relató un habitante de la zona al canal NDTV, quien prefirió mantener el anonimato.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva Delhi, seis automóviles y tres mototaxis resultaron incendiados. Los equipos de emergencia lograron controlar las llamas poco después y trasladaron a los heridos a hospitales cercanos.

La Policía tuvo que intervenir para dispersar a las multitudes que se reunieron alrededor del lugar del incidente, ubicado cerca de una estación del metro en la zona antigua de Delhi, donde habitualmente se concentra gran cantidad de turistas y comerciantes.

#Últimahora Registrada una fuerte explosión cerca del Fuerte Rojo de Nueva Delhi, #India. Algunas fuentes apuntan a un 'coche bomba'.



Reportan varios heridos tras el incidente, que ha provocado un incendio en varios vehículos.#Delhi #NewDelhipic.twitter.com/UhfA3hXpxu — eSPAINews (@eSPAINews_) November 10, 2025

| AHORA: Tres coches explotaron cerca de Red Ford, Nueva Delhi, con una víctima mortal confirmada. pic.twitter.com/QhEEM1k9bc — Radar Austral (@RadarAustral_) November 10, 2025

Un sitio emblemático de India

El Fuerte Rojo (Lal Qila), construido en el siglo XVII durante la era mogol, es uno de los monumentos más visitados de la capital india y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada año, miles de personas acuden al sitio para recorrer sus murallas y asistir a ceremonias nacionales.

Por ahora, las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación. Se espera que los peritos forenses determinen si se trató de un accidente o de un acto deliberado.