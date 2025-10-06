El Nobel de Medicina 2025 fue otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por descubrir cómo las células T reguladoras protegen al cuerpo de enfermedades autoinmunes, revelando los mecanismos que permiten la tolerancia inmunitaria periférica.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica, un proceso clave que impide que el sistema inmunitario ataque los tejidos propios del organismo.

El comité destacó que estos hallazgos “han sido decisivos para comprender por qué la mayoría de las personas no desarrollan enfermedades autoinmunes graves”, explicó Olle Kämpe, presidente del Comité Nobel.

Células T reguladoras: los guardianes del sistema inmunitario

Los tres científicos fueron reconocidos por sus investigaciones sobre las células T reguladoras (Tregs), responsables de mantener el equilibrio inmunológico y prevenir respuestas autoinmunes.

En 1995, Shimon Sakaguchi, profesor de la Universidad de Osaka, descubrió que una población específica de linfocitos T tenía la capacidad de suprimir respuestas inmunes dañinas, desafiando la creencia de que la tolerancia dependía únicamente del timo, órgano central en la maduración de células inmunitarias.

Años más tarde, en 2001, Mary E. Brunkow, especialista en biología molecular y genética, y Fred Ramsdell, inmunólogo estadounidense, identificaron el gen FOXP3, esencial para el desarrollo y funcionamiento de las células T reguladoras.

Su hallazgo reveló que mutaciones en FOXP3 causan síndromes autoinmunes severos como el IPEX, mientras que su correcta expresión permite al sistema inmunitario distinguir entre lo propio y lo ajeno.

En 2003, Sakaguchi integró ambos descubrimientos al demostrar que FOXP3 dirige el desarrollo de las Tregs, consolidando la base de la tolerancia inmunitaria periférica, mecanismo que previene ataques inmunológicos fuera del timo.

De la inmunología básica a terapias avanzadas

Los descubrimientos de Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi han transformado la comprensión moderna de la inmunorregulación y abierto nuevas líneas de tratamiento para enfermedades autoinmunes, cáncer y trasplantes de órganos.

El Instituto Karolinska subrayó que varios tratamientos derivados de estos hallazgos se encuentran actualmente en ensayos clínicos y podrían revolucionar la medicina personalizada en los próximos años.

Quiénes son los galardonados

Mary E. Brunkow (EEUU, 1961) – Doctora por la Universidad de Princeton, investigadora del Institute for Systems Biology en Seattle. Se especializa en biología molecular y genética

Fred Ramsdell (EEUU, 1960) – Doctor en Inmunología por la Universidad de California, Los Ángeles. Es asesor científico en Sonoma Biotherapeutics

(EEUU, 1960) – Doctor en Inmunología por la Universidad de California, Los Ángeles. Es asesor científico en Sonoma Biotherapeutics Shimon Sakaguchi (Japón, 1951) – Médico e investigador de la Universidad de Osaka, pionero en el estudio de la tolerancia inmunológica y líder en inmunorregulación

Impacto y legado

Los tres científicos comparten el reconocimiento por establecer las bases de un campo que redefine el equilibrio entre inmunidad y tolerancia. Su trabajo ofrece esperanza para millones de personas que padecen diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, artritis reumatoide y lupus, entre otras patologías autoinmunes.