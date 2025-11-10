Nicolas Sarkozy es liberado de La Santé con medidas restrictivas

El expresidente Nicolas Sarkozy salió alrededor de las 10:00 horas de la cárcel de La Santé (París) tras obtener libertad bajo control judicial del Tribunal de Apelación. Continuará su proceso en libertad mientras se resuelve el recurso contra la condena de cinco años por conspiración para captar fondos libios para la campaña de 2007.

La resolución impone restricciones estrictas: prohibición de salir de Francia y de contactar a testigos o coacusados —entre ellos exministros y el empresario Alexandre Djouhri—, así como al actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, cuya visita en prisión generó polémica y que ahora figura explícitamente en las limitaciones.

¿Cuál es el contexto y estado actual del proceso judicial contra Sarkozy?

Sarkozy abandonó La Santé en un vehículo escoltado y se dirigió a su domicilio; niega los cargos y califica su encarcelamiento como una “pesadilla”, según audiencias previas. La fiscalía y la defensa preparan el calendario de la apelación, mientras la medida de control judicial se mantendrá vigente hasta la nueva vista.

Sarkozy fue encarcelado el 21 de octubre de 2025 y se convirtió en el primer expresidente francés de la posguerra en ingresar a prisión por una condena penal firme en primera instancia. La sentencia de septiembre lo declaró culpable de conspiración para obtener recursos del régimen de Muamar Gadafi con fines electorales en 2007. El exmandatario mantiene su inocencia y ya había anunciado la apelación.