"No sabía que estaba embarazada"; joven tira a su bebé en bote de basura

Una joven de 21 años aseguró que no supo qué hacer y que no sabía que estaba embarazada.

La mujer que fue detenida tras abandonar a su bebé recién nacido en el basurero de un baño de hospital afirma que no sabía que había tirado a su hijo.

Lucía García de 21 años, residente de Staten Island, Nueva York, y solicitante de asilo, afirmó al diario The New York Post que ni siquiera sabía que estaba embarazada.

Fue detenida el pasado 20 de mayo, cuando un oficial la encontró cubierta de sangre en el hospital de la Universidad de Staten Island.

El oficial, que trabaja con el personal de seguridad del hospital, la vio salir del baño y de inmediato intuyó que necesitaba ayuda porque estaba ensangrentada. Pero cuando se aproximó al baño, comenzó a escuchar el llanto de un bebé.

Al entrar, vio al bebé en el bote de basura de uno de los baños. El recién nacido fue trasladado para ser atendido y aún se encuentra hospitalizado, bajo custodia de la Administración de Servicios para Niños de la Ciudad, informó el Post.

El diario logró hablar con la mexicana, quien acudió al hospital acompañada de su padre.

"Pensé que era solo sangre", indicó García. "No sabía que estaba embarazada. No sabía que tiré a mi bebé a la basura hasta que la enfermera me lo dijo más tarde".

La joven fue hospitalizada, pero quedó detenida, acusada por dos cargos de asalto, dos por imprudencia temeraria y uno por actuar de manera perjudicial para un menor, según la acusación. Se le fijó audiencia para el 16 de junio, informó el Post.

Pero García, quien emigró a Estados Unidos hace alrededor de 10 meses, alegó que ella acudió al hospital porque se sentía mal.

Ambrosio, su padre, contó que él llevó a su hija al hospital porque ella le dijo que se sentía mal porque tenía "su periodo" y que negó estar embarazada.

La policía de Nueva York dice que la mexicana tenía 32 semanas de embarazo.

"Estoy triste, no sé lo que voy a hacer. Nunca pensé que esto hubiera sucedido", dijo Ambrosio, de 41 años.

De acuerdo con García, el padre del bebé es un joven al que conoció en Facebook, que vive en Manhattan y quien la visitó varias veces. Él no sabe que ella dio a luz.

García reconoce que cuando le dijeron que había dado a luz, no supo que hacer. "Al principio, no sabía si estaba lista para ser mamá. Pensé que había cometido un error, pero ahora sólo lo quiero aquí conmigo".

La mexicana dice que no tiene idea de dónde está su hijo. "No sé cuándo voy a recuperarlo. Lo quiero de vuelta. Quiero cuidar de él. Sólo quiero recuperar a mi bebé".