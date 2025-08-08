James Lovell, astronauta clave en la era dorada de la NASA y comandante del Apollo 13, falleció este 7 de agosto en Illinois a los 97 años.

El astronauta estadounidense James A. Lovell Jr., comandante de la misión Apollo 13, falleció este 7 de agosto de 2025 en Lake Forest, Illinois, a los 97 años, según confirmó la NASA. Su legado queda marcado por su liderazgo en una de las gestas más recordadas de la exploración espacial.

Nacido el 25 de marzo de 1928 en Cleveland, Ohio, Lovell enfrentó la pérdida de su padre a los cinco años. Fue criado en Indiana y Milwaukee, donde descubrió su vocación por la aviación. Tras graduarse en la United States Naval Academy en 1952, se convirtió en aviador naval y piloto de pruebas, acumulando más de 7 mil horas de vuelo.

En 1962, fue seleccionado por la NASA como parte del segundo grupo de astronautas, iniciando una carrera sin precedentes.

Gemini 7 (1965): participó en el primer encuentro orbital entre dos naves tripuladas

Gemini 12 (1966): ayudó a cerrar con éxito el programa Gemini

Apollo 8 (1968): fue uno de los tres primeros humanos en orbitar la Luna

Apollo 13 (1970): convirtió una crisis espacial en una hazaña de supervivencia

Durante el Apollo 13, una explosión a bordo obligó a abortar el alunizaje y ejecutar un plan de emergencia que salvó la vida de Lovell y sus compañeros Jack Swigert y Fred Haise.

La misión, que se encontraba a más de 320 mil kilómetros de la Tierra, se resolvió con maniobras precisas, navegación manual y el uso del módulo lunar como refugio. La NASA calificó el evento como un "fracaso exitoso".

“Fue un gran éxito en la capacidad de la gente para tomar una catástrofe casi segura y convertirla en recuperación”, declaró Lovell en 2010.

Legado en la Tierra

Lovell se retiró de la NASA y la Armada en 1973, y desarrolló una carrera empresarial en sectores como telecomunicaciones y energía. En 1994, publicó junto a Jeffrey Kluger el libro Lost Moon, que sirvió de base para la película Apollo 13 (1995), dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks.

Además de la Medalla Presidencial de la Libertad, recibió numerosos reconocimientos civiles y científicos, incluyendo un cráter lunar que lleva su nombre.