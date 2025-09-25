Muere Gabrielly Moreira, “Reina de la Cabalgata”, en circunstancias aún desconocidas

La adolescente Gabrielly Moreira, de 16 años, que fue elegida como “Reina de la Cavalgada”, fue encontrada muerta la madrugada del viernes 19 de septiembre en una casa en construcción en Pedra Branca, Ceará, Brasil.

La Policía Civil informó que la causa del fallecimiento solo será determinada tras la entrega del laudo forense.









Una noche de fiesta que terminó en tragedia

De acuerdo con familiares, la joven salió la noche del jueves 18 para celebrar con amigos la conclusión de un curso de barbería. Sin embargo, horas después fue localizada sin vida en el inmueble, donde había asistido con tres amigos: una joven y dos hombres.

“Ella había terminado el curso de barbería un día antes y salió a celebrar. No sabíamos que iba a ese lugar, pensábamos que iba a algún restaurante”, dijo el padrastro de la joven, Hércules Sales al Diário do Nordese, comentó que ella había salido entre las 19:00 y 20:00 horas.

Tres de sus amigos llegaron a la casa familiar alrededor de la media noche del viernes 19, para decirles que la chica se había sentido mal y que fueran al lugar. Según Hércules, Gabrielly ya no presentaba signos vitales cuando la familia llegó.

“Cuando llegamos, ya habían hecho los primeros auxilios y vieron que no había nada más que hacer. No fue llevada al hospital”, dijo Salas.

El padre biológico de Gabrielly, Valbério Moreira, separado de la madre de la joven desde hace unos cuatro años, aseguró que encontró el cuerpo con escoriaciones, manchas de sangre en el rostro y hematomas en un brazo. También señaló que en el sitio, al cual llegó a las 2 am, había dos botellas de vodka, una vacía y otra a medio consumo.

La casa en construcción donde Gabrielly estaba con sus amigos era grande y oscura, según Valbério. Para él, lo que más preocupa son las circunstancias del caso, ya que los relatos de los amigos contienen contradicciones.

“La chica dice que ella salió a un cuarto oscuro con un chico y, después de 25 minutos, el chico gritó. Cuando llegaron allí, ella ya estaba agonizando. Pero nadie sabe qué pasó. Uno de los chicos dice que se sintió mal y se cayó”, relató.





Era reina de la Cabalgata de Pedra Branca

La Secretaría de Agricultura, Pecuaria y Recursos Hídricos de Pedra Branca lamentó su fallecimiento y recordó su participación en las festividades locales, donde fue coronada “Reina de la Cavalgada” en 2024 y “Princesa” un año antes.

“Su presencia siempre fue sinónimo de alegría, carisma y dedicación, convirtiéndose en un ejemplo para la juventud y para toda la comunidad” , expresó el organismo en un comunicado.

La escuela donde estudiaba, la EEMTI Elza Gomes Martins, también emitió una nota de pesar.





Investigación en curso

El caso fue registrado en la Delegación de Tauá y está bajo investigación de la Policía Civil con apoyo de la Pericia Forense del Estado de Ceará (Pefoce). La familia informó que pedirá formalmente que se tomen declaraciones a los testigos.

“Hay muchas versiones circulando y necesitamos una respuesta, porque nadie entiende realmente lo que pasó”, afirmó Hércules.





El laudo de la Pefoce podría tardar hasta 30 días en estar listo. Mientras tanto, la familia y la comunidad esperan respuestas que aclaren las circunstancias de la muerte de Gabrielly.