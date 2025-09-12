El Consulado de México en Chicago confirmó la muerte de Silverio Villegas González, migrante de 38 años, mientras permanecía detenido por autoridades de ICE.

El Consulado de México en Chicago informó que da seguimiento a la muerte de Silverio Villegas González, migrante michoacano de 38 años, quien perdió la vida tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

En un comunicado, la representación diplomática mexicana señaló que ya solicitó a ICE detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

“El consulado está en comunicación con las autoridades de ICE, a las que se les ha requerido información sobre las circunstancias en las cuales el connacional Villegas González recibió disparos”, indicó.

Versión de las autoridades de EU

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el incidente se registró durante un control de tráfico, donde el connacional presuntamente desobedeció órdenes de los agentes e intentó embestirlos con su vehículo, lo que derivó en el uso de la fuerza letal.

Apoyo a la familia

El consulado confirmó que mantiene comunicación con los familiares de Villegas González para ofrecer asistencia consular y apoyo legal, además de acompañamiento en los trámites relacionados con el caso.