El presidente estadounidense anunció el viernes en Truth Social la orden de investigación de seguridad nacional a la importación de muebles para gravar una taza por definir a los aranceles e impulsar este negocio en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Michigan. Esto afectaría a México

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que realizarán una investigación de seguridad nacional de la importación de muebles que entran a territorio estadounidense, con el objetivo de analizar qué porcentaje de aranceles impondrá a dichos productos. Y México se verá afectado con esa nueva medida arancelaria.

En Pájaro Político mencionan que el mandatario estadounidense anunció en la red Truth Social que impondrá nuevos aranceles a los muebles importados para impulsar este negocio en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Michigan.

En la misma publicación de Pájaro Político indican que México se verá afectado con esta nueva medida arancelaria que pretende imponer Donald Trump, ya que de acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal), “México es el principal exportador de estos productos en América Latina y el sexto a nivel mundial”.

El organismo estimó en mayo del 2024, que el valor de ventas de muebles de México en otros países, supera los 12 mil 700 millones de dólares al año.

El Economista indicó que Donald Trump ordenará una investigación de seguridad nacional y arancelaria, para después imponer una taza al arancel.

Reuters informó sobre la publicación de Donald Trump retomada por los medios de comunicación. El post es de su cuenta de Truth Social del viernes 23 de agosto, en donde señala que la investigación arancelaria se realizará en un plazo de 50 días.











