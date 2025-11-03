La cancillería peruana consideró que México violó el principio de no intervención al proteger a una exfuncionaria acusada de complicidad en el intento de golpe de Estado de 2022.

El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que este país concediera asilo político a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022.

El canciller peruano, Hugo de Zela, informó en conferencia de prensa que la decisión responde a "a reiterada intervención del gobierno mexicano en los asuntos internos de nuestra nación".

"El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México. Este hecho evidencia la profunda falta de interés del Gobierno de México por mantener una relación con el Perú" , señaló.

De Zela acusó a México de difundir "una versión tendenciosa e ideologizada" sobre los hechos ocurridos durante el intento de disolución del Congreso en diciembre de 2022 y de presentar a los implicados como víctimas de persecución política.

"Aún en tiempos recientes, la presidenta de México ha tenido expresiones inaceptables y falsas al afirmar que Pedro Castillo y su cómplice Betssy Chávez son perseguidos políticos. Eso es falso; se trata de un proceso judicial, no de persecución política" , afirmó.

El origen del conflicto

La tensión entre ambos países se remonta a finales de 2022, cuando el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador respaldó públicamente a Castillo tras su intento fallido de disolver el Congreso. En mayo de 2023, el Congreso peruano declaró persona non grata al mandatario mexicano, y meses después Perú expulsó al embajador de México tras otorgarse asilo a la familia del expresidente.

En febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de "injusticia" el proceso penal contra Castillo, lo que volvió a provocar el rechazo del Gobierno peruano, que acusó a México de desconocer el fallido golpe de Estado y de violar el principio de no intervención.

¿Quién es Betssy Chávez?

De 36 años, Betssy Chávez fue ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, ministra de Cultura y presidenta del Consejo de Ministros en los últimos meses del gobierno de Castillo. Tras el intento de disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022, fue señalada como cómplice del expresidente y acusada de los delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado.

En 2023 fue detenida preventivamente y liberada en septiembre de este año para continuar su defensa en libertad. Sin embargo, incumplió con la obligación de presentarse ante las autoridades judiciales, por lo que el Poder Judicial había advertido su posible captura.

El canciller De Zela confirmó este lunes que Chávez se encuentra en la embajada de México en Lima, donde se le otorgó asilo diplomático.

Hasta el momento, ni la Presidencia ni la Cancillería mexicana han emitido comentarios oficiales sobre la decisión del gobierno peruano.