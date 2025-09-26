Sus clínicas quedaron rodeadas por ataques aéreos y tanques a menos de un kilómetro.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció este viernes la suspensión de sus operaciones en Ciudad de Gaza, tras el avance de las tropas israelíes y los ataques aéreos que rodean sus instalaciones.

“No nos ha quedado más remedio que detener las actividades... Esto es lo último que queríamos, porque las necesidades en Ciudad de Gaza son enormes y las personas más vulnerables —los bebés en cuidados neonatales, los heridos graves y los enfermos terminales— se encuentran en grave peligro” , declaró Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en Gaza.





Riesgo extremo para personal y pacientes

MSF denunció que tanques y ataques aéreos se encuentran a menos de un kilómetro de sus clínicas, lo que ha generado un nivel de riesgo inaceptable para su personal. La organización señaló que, pese a la suspensión, busca mantener apoyo a hospitales esenciales, como Al Helou y Al Shifa, mientras sigan funcionando.

A principios de septiembre, el Ejército israelí instó a evacuar Ciudad de Gaza, considerada una zona de combate peligrosa, y días después inició una incursión terrestre en el enclave palestino. Sin embargo, cientos de miles de personas no han podido abandonar la ciudad.

“Quienes se van enfrentan a la difícil decisión de abandonar sus hogares o permanecer bajo intensas operaciones militares”, indicó MSF.





Necesidades humanitarias críticas

Los hospitales que operan parcialmente en Gaza están desbordados por la escasez de personal, suministros y combustible. Solo la semana pasada, las clínicas de MSF atendieron 1,655 pacientes desnutridos y realizaron más de 3,640 consultas, además de tratar a personas con traumatismos graves, quemaduras y mujeres embarazadas que no pueden salir de la ciudad.

La organización advirtió que el acceso a agua potable, alimentos, refugio y atención médica se encuentra cada vez más restringido.

“Pedimos el cese inmediato de la violencia y medidas concretas para proteger a la población civil” , expresó MSF, que exigió a las autoridades israelíes garantizar el acceso seguro a las organizaciones humanitarias.





Continuidad de operaciones en otras zonas

Mientras tanto, MSF mantiene operaciones en el sur de Gaza, en Jan Yunis, apoyando al hospital Nasser y gestionando tres centros de atención primaria.

En la zona central, brinda servicios de urgencias y clínica de heridas en el hospital Al-Aqsa y opera dos hospitales de campaña en Deir Al-Balah.