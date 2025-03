Máximo Napa, pescador peruano de 61 años, sobrevivió 95 días a la deriva en el océano Pacífico tras perder el rumbo por un temporal.

El 7 de diciembre de 2024, Máximo Napa Castro partió desde Marcona, en la costa sur de Perú, con la intención de realizar una faena de pesca que duraría dos semanas. Llevaba provisiones suficientes, pero el mar tenía otros planes.

Diez días después de zarpar, un fuerte temporal desvió su embarcación y lo dejó a la deriva en el vasto océano Pacífico. Lo que debió ser un viaje rutinario se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir.

Su familia no tardó en notar su ausencia y comenzó una intensa búsqueda. Sin embargo, los días pasaban sin noticias, y la esperanza empezaba a desvanecerse. Durante 95 días, Napa enfrentó la inmensidad del mar, el hambre y la sed extrema.

Sin acceso a agua potable, recolectaba agua de lluvia para hidratarse. Su alimentación se redujo a lo que encontraba a su alcance: insectos, aves y, finalmente, una tortuga.

"No quería morir" , confesó después del rescate. "Pensé en mi madre todos los días. Estoy agradecido a Dios por darme una segunda oportunidad" .

Rescate el 11 de marzo

El 11 de marzo de 2025, una embarcación pesquera ecuatoriana lo encontró a unas 680 millas náuticas (mil 094 kilómetros) de la costa peruana. Napa estaba en estado crítico, extremadamente deshidratado y sin haber probado alimento en dos semanas.

Al enterarse de su rescate, su madre, Elena Castro, no pudo contener la emoción. "Le pedí a Dios que me lo trajera, aunque fuera para verlo" , dijo entre lágrimas. Su hija, Inés Napa Torres, había expresado su angustia en redes sociales días antes: "Nunca pensamos pasar por esto, no se lo deseo a nadie. No perderemos la esperanza, papá" .

Tras ser atendido en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, Napa fue dado de alta el sábado. Ahora, con su familia reunida nuevamente, inicia un proceso de recuperación, dejando atrás el episodio más difícil de su vida.

