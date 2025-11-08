Pablo, su papá, relata su presentimiento del novio tóxico de su hija: "‘Mati, por favor... mañana te voy a tener que ir a buscar a una morgue"

Matilda Lily López Sanzetenea, una joven boliviana de 18 años que viajó a Buenos Aires para cumplir su sueño de estudiar Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires, murió el pasado 3 de noviembre tras caer desde el balcón de un segundo piso en el barrio porteño de San Telmo. Su novio, Nahuel Castillo Corminola, fue detenido como principal sospechoso del hecho, que la familia de la víctima considera un femicidio.

El caso ha causado conmoción tanto en Argentina como en Bolivia, no solo por la brutalidad de los hechos, sino también por las advertencias que su padre, Pablo López, había hecho semanas antes: temía que la relación de su hija con el joven se tornara violenta.

El presentimiento de un padre





“El pibe era muy jodido, muy tóxico. La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular, no la dejaba hablar con sus amigas. Había señales de alerta por todos lados”, afirmó. Según López, su hija conoció a Nahuel en Bolivia, durante un evento estudiantil en Tarija.

Al reencontrarse en Buenos Aires, retomaron la relación, aunque el padre siempre la desaprobó. Pese a sus advertencias, Matilda continuó con la relación.

“Hace dos semanas le dije ‘Mati: por favor, tenés que terminar esa relación, porque si hoy te sigue hasta la facultad, mañana te voy a tener que ir a buscar a una p*ta morgue y no quiero' y mira, ahora está en una morgue” , relató López entre lágrimas al diario Clarín. El padre, quien se encontraba de viaje en Washington cuando recibió la noticia de la hospitalización de su hija, viajó de inmediato a Buenos Aires.

Pablo López explicó que su hija había llegado a Buenos Aires en febrero, llena de ilusión. “Cuando ella tuvo edad suficiente para entender algunas cosas, me preguntó sobre la Argentina. Eso es el origen de su amor. Y le di mi bendición inmediata”, contó.

“Estaba encantada porque tenía balcón a la calle, luz, sol, gatitos. Llegó ahí hace un par de meses atrás”, recordó el hombre que Matilda se mudó al departamento en la calle Defensa al 300, en el barrio de San Telmo, luego de pasar por una residencia estudiantil y en otra casa donde no encajaba con sus compañeros y no le gustaban las instalaciones.





La noche del horror

La noche del sábado 1 de noviembre, Matilda le pidió a su padre dinero para comprar entradas para la fiesta Bresh junto a sus amigas. Sin embargo, nunca fue. Los vecinos del edificio de la calle Defensa 323 declararon haber escuchado una fuerte discusión con su pareja poco antes de la caída.

Cerca de la medianoche, vecinos alertaron a la policía al escuchar gritos y luego un fuerte impacto. Un video de una cámara de seguridad, grabado por un comercio ubicado a pocos metros de la residencia, muestra el momento exacto en que la joven impacta contra el asfalto, a escasos centímetros de un peatón. Tres personas salieron del edificio para asistirla y llamaron al 911.

Matilda fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich con graves lesiones craneales. Los médicos intentaron mantenerla con vida para que su hermano Oliverio, quien viajaba desde Montevideo, pudiera despedirse. Sin embargo, falleció la madrugada del lunes 3 de noviembre.





Arresto de Nahuel, quién vivía con ella

El novio de Matilda fue detenido en el lugar con rasguños en la espalda, signo de que la joven habría intentado defenderse. El expediente está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo del juez Manuel de Campos. En principio, el hecho fue caratulado como homicidio, aunque la familia de la joven exige que se investigue como femicidio.

Matilda vivía sola desde hace algunos meses en el departamento donde sucedió la escena, sin embargo después de su fallecimiento, Pablo López descubrió que Nahuel tenía tiempo de haberse mudado al hogar de la estudiante. A pesar de cohabitar, el padre de Matilda señala que ella pagaba el total de la renta y le prestaba dinero al sujeto, por lo que considera que la chica de 18 años habría sido manipulada por el ya detenido.

La impactante grabación, publicada por Telenoche, ya está en poder de las autoridades correspondientes.

“No quiero que su muerte sea una estadística”

“Quiero que la muerte de mi hija no sea una estadística. Si salva una vida, yo ya gané”, expresó el padre de Matilda, quien planea regresar a Bolivia con las cenizas de su hija. Adelantó que organizará una marcha con velas en su honor y en memoria de todas las víctimas de violencia de género.

A través de redes sociales, López publicó un mensaje cargado de dolor: