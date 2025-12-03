El apagón se produce tras semanas de déficits récord en la generación eléctrica, que ya habían causado prolongados cortes diarios. Sólo el lunes, el 59 por ciento del país se encontraba sin electricidad debido a la falta de producción.

Un apagón masivo azotó la mitad occidental de Cuba, dejando a aproximadamente 3.5 millones de personas sin electricidad, incluyendo residentes de La Habana, la capital.

El ministerio de Energía y Minas de la isla caribeña anunció la noticia, especificando que la falla en el sistema eléctrico nacional ocurrió alrededor de las 5:00 a.m. hora local de hoy. No se han revelado las causas, pero las provincias afectadas son Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.

Desde mediados de 2024, Cuba enfrenta una crisis energética estructural, agravada por el continuo deterioro de las centrales termoeléctricas y la escasez de divisas para adquirir el combustible necesario.

Durante el último año, el sistema ha sufrido cinco fallas totales y varias parciales, con restauraciones a menudo lentas y sin explicación oficial. Los apagones, que en algunas zonas duran más de 20 horas diarias, pesan sobre una economía que se ha derrumbado un 11 por ciento en los últimos cinco años y alimentan un descontento social cada vez mayor.