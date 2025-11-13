El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, afirmó que el gobierno de Donald Trump no enviará tropas ni tomará decisiones unilaterales en México tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y sostuvo que la cooperación bilateral “está en su punto más alto”.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, descartó que el gobierno del presidente Donald Trump vaya a enviar tropas a México o a tomar decisiones unilaterales en la lucha contra el narcotráfico, pese al impacto internacional que generó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

En entrevista en el Aeropuerto Internacional John C. Munro de Hamilton, Canadá, tras participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Cumbre del G7, Rubio aseguró que Washington mantendrá su apoyo a México únicamente a solicitud del gobierno mexicano.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. No vamos a tomar medidas unilaterales, ni a enviar fuerzas estadounidenses a México. Pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con intercambio de inteligencia, con todo tipo de cosas si nos lo pidieran”, declaró el funcionario estadounidense.

El secretario de Estado afirmó que la cooperación bilateral “está en su punto más alto en la historia” y reconoció avances de México en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

“Los mexicanos están haciendo hoy más que nunca para detenerlo”, sostuvo, al destacar que las extradiciones “son más rápidas que nunca” y que existe una colaboración histórica entre ambos países en materia de seguridad.

No obstante, advirtió que el crimen organizado continúa representando una amenaza grave para la región.

“Estos cárteles son muy poderosos. Y el hecho de que no estén motivados por una ideología no significa que no sean terroristas. En muchos casos poseen más armas, mejor entrenamiento y más inteligencia que los Estados nación”, subrayó.

Rubio añadió que, en algunas regiones, “los cárteles son más poderosos que las fuerzas del orden locales e incluso que las nacionales”, por lo que insistió en reforzar la cooperación internacional sin vulnerar la soberanía de México.

México defiende el derecho marítimo internacional en el G7

En el mismo marco de la cumbre, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente reiteró la postura de México a favor del respeto al derecho marítimo internacional y del diálogo pacífico como vía para fortalecer la cooperación regional.

“Los esfuerzos colectivos contra las actividades ilícitas en el mar deben regirse por el derecho del mar”, expresó De la Fuente, al señalar que la posición mexicana “se fundamenta en principios constitucionales que privilegian la solución pacífica de controversias y la soberanía de los Estados”.

¿Cómo defiende México el derecho marítimo internacional en el contexto regional?

El secretario de Relaciones Exteriores destacó que el desarrollo de capacidades y marcos legales basados en el derecho internacional es clave para consolidar la conectividad marítima y enfrentar amenazas comunes como el narcotráfico y el contrabando.

¿Cómo defiende México el derecho marítimo internacional en el contexto regional?

Sus declaraciones se dieron mientras EU realizaba nuevas operaciones militares en el Pacífico oriental contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas a través del océano.

Ante ese escenario, De la Fuente recalcó que México “mantiene su compromiso con la cooperación regional, el respeto a la soberanía y el fortalecimiento del derecho marítimo internacional”, al tiempo que insistió en que los esfuerzos contra el crimen organizado deben realizarse dentro de los marcos multilaterales existentes y sin acciones unilaterales que pongan en riesgo la estabilidad regional.