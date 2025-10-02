El ataque fue declarado incidente terrorista; el sospechoso fue abatido por la policía en plena festividad judía.

Un ataque contra una sinagoga en el norte de Mánchester, Reino Unido, dejó al menos dos personas muertas y tres más gravemente heridas la mañana de este jueves, en plena celebración de Yom Kipur, el día más solemne del calendario judío.

Lo que sabemos del incidente

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 horas locales (8:30 GMT) en la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, ubicada en la zona de Crumpsall, un área con fuerte presencia de la comunidad judía, a unos seis kilómetros del centro de la ciudad.

Según la policía, el agresor embistió con su vehículo a un grupo de fieles y después intentó apuñalar a varias personas.

Durante los primeros minutos posteriores al ataque, los agentes no pudieron confirmar si el atacante había muerto debido a la sospecha de que portaba explosivos. Un equipo especializado en desactivación de bombas fue enviado al lugar.

Imágenes grabadas en la escena muestran a los policías alejándose del cuerpo del sospechoso y gritando: “¡Tiene una bomba!”.

Declarado incidente terrorista

El jefe de la policía antiterrorista, Laurence Taylor, informó que el ataque fue catalogado como un incidente terrorista. También señaló que se realizaron dos detenciones adicionales y que la identidad del sospechoso aún no puede revelarse por motivos de seguridad.

Un equipo especializado en desactivación de explosivos acudió de inmediato al lugar, mientras los asistentes a la ceremonia permanecieron retenidos en el interior de la sinagoga hasta que se garantizó su seguridad.

Un testigo identificado como Gareth relató a la BBC que vio a un hombre “desangrándose en el suelo”, a otro tendido frente a un automóvil, mientras personas gritaban. También narró que detectó a un hombre con un cuchillo intentando ingresar a un edificio cercano.

“En cuestión de segundos llegó la policía, le dieron un par de advertencias, no hizo caso, así que abrieron fuego. Cayó al suelo, intentó levantarse y entonces le dispararon de nuevo” , describió.

Reacciones oficiales

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, aseguró que “el peligro inmediato parece haber pasado”, aunque pidió a los ciudadanos mantenerse alejados de la zona acordonada.

El primer ministro británico, Keir Starmer, interrumpió un viaje a Copenhague y regresó a Londres al conocerse la noticia.

“Estamos conmocionados por lo ocurrido. Se desplegarán recursos policiales adicionales en las sinagogas de todo el país. Haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestra comunidad judía” , declaró.

Yom Kipur, la celebración judía interrumpida

El ataque coincidió con Yom Kipur, la jornada más sagrada para el judaísmo, dedicada al ayuno, la expiación y la oración. En esta fecha, muchas personas que no suelen acudir regularmente a la sinagoga participan en los servicios, lo que incrementa la asistencia y, en consecuencia, la necesidad de reforzar la seguridad.

El editor de religión de la BBC, Aleem Maqbool, señaló que el momento elegido parece diseñado para “maximizar el dolor de las comunidades judías”, recordando ataques similares ocurridos en esta fecha, como el de Halle, Alemania, en 2019, donde dos personas murieron también durante Yom Kipur.